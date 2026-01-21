Max Sirena: “Pressione positiva per Luna Rossa a Napoli. 10 anni fa gareggiammo qui e…”

Luna Rossa sogna in grande verso la 38ma America’s Cup, che si terrà per la prima volta nella storia in Italia e nello specifico a Napoli (prima regata del Match Race finale il 10 luglio 2027). Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli sarà uno degli sfidanti di Emirates Team New Zealand, che affronterà la prossima Coppa America nel ruolo di Defender con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo.

Quest’oggi è andata in scena nel capoluogo campano la presentazione dei vari team che prenderanno parte alla manifestazione. “Abbiamo regatato qui una decina d’anni fa e a noi ha portato molto bene perché vincemmo. Napoli è una città unica al mondo. Penso che vedremo una America’s Cup che non abbiamo mai visto fino ad ora per il pubblico e per il contesto, basta vedere dove siamo e cosa è successo quando Napoli ha vinto l’ultimo scudetto“, le parole di Max Sirena.

Lo skipper e team director di Luna Rossa ha poi aggiunto, a proposito delle prospettive in vista della Coppa America a Napoli: “Avremo una pressione positiva, è fondamentale che tutta la città di Napoli e tutta l’Italia tifi per Luna Rossa e non per New Zeland. Abbiamo in programma di regatare qua nella prossima primavera per poi trasferirci definitivamente in vista della coppa“.

Una delle grandi novità della prossima edizione è quella dell’introduzione obbligatoria di una donna a bordo durante le regate ufficiali. “È un grande step in avanti per la vela e per lo sport in generale. Sarebbe un grande orgoglio essere a bordo per ispirare le prossime generazioni e poi per rendere orgogliose tutte le donne. Ed inoltre perché sarebbe una grande occasione per imparare“, il commento della velista italiana Margherita Porro (vincitrice dell’America’s Cup femminile con Luna Rossa nel 2024 a Barcellona).

Oltre alla competizione femminile, è stata confermata per il 2027 a Napoli anche la Youth America’s Cup riservata ai giovani. Marco Gradoni, grande protagonista dell’evento disputato per la prima volta tre anni fa in Catalogna e pedina fondamentale del team di Luna Rossa (non necessariamente nell’equipaggio giovanile, ma anche in quello che verrà schierato sull’AC75), ha dichiarato: “Aver avuto la possibilità di regatare a Barcellona con una squadra così forte è stato fantastico. È stato difficile e speriamo di essere pronti per la prossima. Stanno arrivando nella squadra altri giovani, vedremo cosa succederà“.