LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempesta in arrivo!

Luna Rossa vs Ineos UK: uno scontro diretto per la Finale – Ineos UK rischia la squalifica – Luna Rossa si alza in volo con 9 nodi – Programma Prada Cup 17 gennaio

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Oggi nel golfo di Hauraki andranno in scena le ultime due regate del secondo Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand.

Luna Rossa è riuscita a portare a casa il primo successo nella giornata di ieri contro American Magic. Una regata dominata dall’equipaggio italiano che è tornato così in scia di Team Ineos UK, al momento a punteggio pieno con tre successi consecutivi. Il Challenger guidato da James Spithill e Francesco Bruni ha dimostrato di trovarsi estremamente a proprio agio con condizioni di vento debole. Oggi, però, le previsioni meteo non promettono niente di buono con un forte temporale che dovrebbe scombussolare i piani delle imbarcazioni e che potrebbero spingere la giuria a posticipare l’inizio. Il vento dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 nodi, proprio al limite della regolarità fissata a 21.

Sarà un test importante per Luna Rossa Prada Pirelli che dovrà dimostrare la propria solidità anche in condizioni di vento forte. Il programma odierno prevede un doppio impegno per l’imbarcazione italiana prima contro i britannici di Ineos UK e a seguire contro American Magic. L’equipaggio guidato da Benedict Ainslie è stato nei giorni scorsi al centro delle polemiche per un foro sulla vela e sull’irregolare disposizione dell’outhaul, motivo per il quale ha subito un warning. Il regolamento della competizione, però, parla chiaro al secondo avvertimento scatta la squalifica.

Si comincia stanotte alle ore 3.15 con la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK, mentre a seguire l’equipaggio italiano sfiderà American Magic. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America di vela: buon divertimento!

Foto: Luna Rossa Press