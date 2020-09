LIVE MotoGP, GP Misano 2 DIRETTA: Vinales precede Miller, 7° Valentino Rossi. La griglia di partenza

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP: CLICCA QUI

MAVERICK VINALES: “DARO’ TUTTO IN GARA DOMANI”

FRANCESCO BAGNAIA: “NELLA MIA TESTA HO FATTO IL RECORD DELLA PISTA”

15.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo!

15.07 La classifica e i tempi della Q2:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’31.077

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.153 0.076 / 0.076

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.222 0.145 / 0.069

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.308 0.231 / 0.086

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 302.5 1’31.313 0.236 / 0.005

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’31.389 0.312 / 0.076

7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.436 0.359 / 0.047

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’31.566 0.489 / 0.130

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.574 0.497 / 0.008

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.0 1’31.581 0.504 / 0.007

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’31.617 0.540 / 0.036

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’32.284 1.207 / 0.667

15.03 Per Valentino Rossi e Morbidelli si fa dura per il podio, partiranno rispettivamente settimo e ottavo. Dovrà limitare i danni Andrea Dovizioso, decimo. Sulla carta, dunque, si annuncia un GP in difesa per gli italiani in ottica Mondiale.

15.01 Domani i favoriti saranno Quartararo e Vinales, ma Bagnaia può provarci. Mir è molto pericoloso, ma partirà 11° e potrebbe perdere tanto nei primi giri.

15.00 Seconda pole in sette giorni a Misano per Vinales, che nella FP4 ha anche mostrato un passo gara notevole: domani sarà finalmente il suo giorno?

14.56 Pole-position per Vinales, così come sabato scorso. 1’31″077. 2° Miller a 0.075, Quartararo completa la prima fila a 0.145. Seguono Pol Espargarò, Bagnaia, Binder. 7° Valentino Rossi, 8° Morbidelli, 9° Petrucci, 10° Dovizioso. Le qualifiche si confermano poco amiche dell’Italia.

14.55 NOOOOOO!! Bagnaia aveva realizzato il miglior tempo, ma è stato cancellato! E’ finito con entrambe le gomme sul ‘verde’, dunque oltre i limiti della pista!

14.53 Risale anche Valentino Rossi, è quinto! Non si stanno migliorando Quartararo e Morbidelli.

14.53 Dovizioso guadagna due posizioni ed è sesto a 0.313 da Vinales. Metterebbe la firma per chiudere così.

14.53 E’ alto il primo intermedio sia di Bagnaia sia di Rossi.

14.52 Valentino Rossi sta girando in scia a Bagnaia, è importante!

14.51 4 minuti al termine, ultimi tentativi. Anche Dovizioso monta la soft al posteriore!

14.50 Scivolato Nakagami.

14.50 Vinales spodesta Bagnaia dalla prima posizione per soli 45 millesimi. Ora l’italiano dovrà rispondere.

14.48 RISALE MORBIDELLI! E’ quarto a 0.253 da Bagnaia. Vinales è secondo a soli 73 millesimi da Bagnaia. 7° Rossi, 8° Dovizioso, 9° Petrucci.

14.46 Binder si inserisce in terza piazza a 0.259 da un pazzesco Bagnaia. Per ora stanno limitando i danni Rossi (6°) e Dovizioso (7°). E, ricordiamolo, il forlivese non ha ancora utilizzato la soft al posteriore. Deve assolutamente reagire Morbidelli.

14.46 Bagnaia in testa in 1’31″313! 2° Quartararo a 0.084. 3° Vinales, 4° Valentino Rossi, 6° Dovizioso (con le medie). Soffre Morbidelli, solo 11°.

14.45 BAGNAIAAAAAAAAAAAAA!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

14.43 Sale in seconda piazza Bagnaia, 5° Valentino Rossi a 8 decimi da Vinales! I tempi si abbasseranno molto…

14.43 Vinales in testa in 1’31″647, 2° Morbidelli.

14.42 Tutti gli altri piloti utilizzano la soft al posteriore.

14.41 Dovizioso in pista con una media al posteriore. Avendo già disputato la Q1, gli resta un solo treno di gomme soft nuove.

14.40 INIZIATA LA Q2 A MISANO! Vinales è già in pista, se la prende più comoda Valentino Rossi.

14.36 La Q2 inizierà alle 14.40. Durerà 15 minuti. Quartararo e Vinales i grandi favoriti per la pole, proveranno ad inserirsi Bagnaia e Morbidelli. Per Rossi e Dovizioso la parola d’ordine è limitare i danni.

14.34 Dovizioso ha mostrato grande carattere. Sa che si sta giocando il Mondiale e non si sarebbe potuto permettere di partire oltre la 12ma posizione sulla griglia di partenza. Ora servirà la top10 in Q2, possibilmente agguantando la terza fila.

14.32 Passano le due Ducati! Miller primo in 1’31″559, 2° Dovizioso a 0.053. 3° Lecuona, eliminato, a 0.156. Poi Zarco, Oliveira, Aleix Espargarò, Alex Marquez e Rins, che partirà addirittura 18° con la Suzuki!

14.31 CE LA FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE CUOREEEEEEEE!!! ANDREA DOVIZIOSO AL Q2!

14.29 Non si migliora Dovizioso, ha un ultimo tentativo disperato. Caduto Aleix Espargarò.

14.28 Miller al comando, per ora Dovizioso è fuori.

14.28 SCIVOLA ZARCO! Stava per realizzare un tempone!

14.26 Ultimi tentativi, qui Dovizioso si gioca tantissimo. Deve migliorarsi perché Oliveira, che è terzo, è distante appena 74 millesimi!

14.24 Sei minuti al termine della Q1. Lecuona precede Dovizioso, Oliveira, Aleix, Espargarò, Zarco, Miller e Rins.

14.22 DOVIZIOSOOOOOOOOO!!! Eccolooooo!! E’ secondo a 0.086 da Lecuona! Deve assolutamente superare lo scoglio della Q1, si sta giocando il Mondiale!

14.22 Lecuona sale in testa in 1’31″715.

14.20 Oliveira in testa con la Ktm in 1’31″875, 2° Aleix Espargarò a 0.037. Poi Miller, Lecuona e Zarco. Solo 6° Dovizioso a 7 decimi.

14.18 1’32″141 per Aleix Espargarò con l’Aprilia.

14.18 Soft al posteriore per tutti, tranne Zarco che ha la media.

14.16 Dobbiamo essere onesti: Andrea Dovizioso non è tra i favoriti per accedere alla Q2. Sul giro secco, storicamente, fa fatica; inoltre si troverà ad affrontare piloti che invece in qualifica vanno a nozze, su tutti Zarco e Miller, ma occhio ovviamente anche alla Suzuki di Rins.

14.15 INIZIATA LA Q1!

14.13 Gli avversari di Andrea Dovizioso nella Q1 saranno Zarco, Lecuona, Smith, Aleix Espargarò, Rins, Miller, Rabat, Alex Marquez, Oliveira. Solo i primi due accederanno alla Q2, gli altri scatteranno dalla 13ma posizione in poi sulla griglia di partenza.

14.12 Tra poco le qualifiche. Si partirà con la Q1, dove è presente Andrea Dovizioso.

14.08 Con gomme nuove i migliori sul passo sono stati Bagnaia (ma con gomme soft), Vinales e Quartararo. Nel finale, invece, è risalito di prepotenza Mir, come già accaduto domenica scorsa. Valentino Rossi sembra aver risolto i problemi di assetto e nelle ultime tornate si è avvicinato molto ai primi. Non ha brillato Morbidelli, ma prendiamo questi tempi con le pinze: nella scorsa gara i valori si sono ribaltati rispetto alle prove libere.

14.07 Bagnaia (1’32″005) ha preceduto di 0.098 Mir e di 0.119 Vinales. Seguono Pol Espargarò, Quartararo, Petrucci, Alex Marquez, Lecuona, Binder e Oliveira. 11° Morbidelli, 12° Valentino Rossi, 13° Dovizioso.

14.06 Conclusa la FP4 con Francesco Bagnaia davanti a tutti.

14.04 1’32″3 per Mir, è il più veloce in questa fase. 1’32″6 per Valentino Rossi, che sembra aver trovato la quadra.

14.02 1’32″5 per Valentino Rossi, ora sta guidando decisamente in maniera più decisa. Funzionano le modifiche di assetto apportare alla Yamaha.

14.01 Iniziano ad alzarsi i tempi. 1’32″4 per Vinales, 1’32″3 per Quartararo. Mir invece piazza un ottimo 1’32″2, la Suzuki sa ‘accarezzare’ le gomme.

14.00 1’32″7 per Morbidelli, non convincente come ieri pomeriggio.

14.00 Niente da fare, si alza subito il ritmo di Rossi. 1’33″3.

13.59 Morbidelli torna in pista con una soft al posteriore.

13.58 Finalmente Valentino Rossi si scuote! 1’32″5, è nono, appena davanti a Dovizioso. Vediamo se saprà confermarsi.

13.56 Vinales e Quartararo sempre sul passo da 1’32” basso. Valentino Rossi è più lento di quasi un secondo.

13.55 Cresce ancora Mir. Con una coppia di medie è secondo a 0.098 da Bagnaia. Occhio allo spagnolo per il Mondiale. Nessuno lo considera, ma è molto costante…

13.54 La Suzuki, come di consueto, cresce alla distanza. Mir è quarto a 0.398 da Bagnaia.

13.53 Bagnaia è il più veloce sul passo, ma utilizzando una coppia di gomme soft. Sarebbe un’opzione fattibile anche per la gara?

13.51 1’32″239 per Vinales al nono giro. E’ un passo notevolissimo. Saprà ripetersi domani in gara?

13.50 Il problema di Valentino Rossi? Sta girando sui tempi della settimana scorsa. Gli avversari, invece, si sono migliorati.

13.49 Martello Bagnaia, altro 1’32″1.

13.49 Si migliora Vinales e scende a 1’32″246. Lo spagnolo sembra aver risolto i problemi della Yamaha, a differenza di Valentino Rossi.

13.48 Si fa vedere Dovizioso, sesto a 0.598 da Bagnaia.

13.48 1’33″6 fisso per Morbidelli, manca qualcosa al romano in questa fase.

13.47 Bagnaia impressionante, altro 1’32″0! E’ il più veloce in pista, ma le gomme soft sarebbero adatte anche per affrontare una gara intera?

13.46 1’32″6 per Morbidelli, è settimo. Sul passo il romano è più lento di 3-4 decimi rispetto a Vinales e Quartararo.

13.45 Rossi scende finalmente sotto il muro dell’1’33”. 1’32″9 per il Dottore.

13.44 1’32″005 per Bagnaia, vola nettamente al comando con 0.258 su Vinales. Ricordiamo che l’italiano della Ducati Pramac monta una doppia mescola soft.

13.42 1’32″361 per Vinales, è in testa di 0.81 su Quartararo. 8° Rossi a 8 decimi. Lento il passo del Dottore. Non brilla nemmeno Morbidelli con la soft al posteriore.

13.41 Quartararo fa ancora meglio dello spagnolo. 1’32″766.

13.41 Vinales torna in testa in 1’32″9.

13.40 1’33″6 per Rossi al secondo passaggio. Mir fa 1’33″2.

13.40 Caduto anche il giapponese Nakagami.

13.39 1’33″6 per Vinales, è in testa. Quartararo fa 56 millesimi peggio.

13.38 Caduta per Bradley Smith con l’Aprilia.

13.37 Hard all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi, Quartararo e Vinales. Addirittura una coppia di soft per Bagnaia, in controtendenza rispetto agli avversari.

13.35 Franco Morbidelli il primo a scendere in pista. Per lui hard all’anteriore e soft al posteriore. Sarebbe una scelta rischiosa per la gara.

13.35 INIZIATA LA FP4!

13.30 Cielo terso a Misano, siamo ancora in piena estate, nonostante l’autunno sia alle porte.

13.28 Qualche minuto di ritardo in Moto3. La FP4 inizierà dunque alle 13.35. 30 minuti la durata complessiva.

13.20 Il grande favorito in vista di domani è il francese Fabio Quartararo. E’ stato sempre il più veloce sul passo sia ieri sia questa mattina. “Per me domenica inizia un nuovo campionato“, aveva dichiarato l’arrembante transalpino della Yamaha Petronas. Visto il Dovizioso attuale, appare molto probabile che torni in testa al Mondiale.

13.15 La FP4 durerà 30 minuti e sarà fondamentale per provare le gomme in vista della gara di domani alle 14.00.

13.10 Andrea Dovizioso dovrà disputare la Q1. Contro avversari come Rins, Oliveira, Lecuona ed Aleix Espargarò sarà durissima rientrare nelle prime due posizioni che qualificheranno per la Q2. Il rischio di partire in quinta fila è tangibile: come si può pensare di vincere il Mondiale in questo modo?

13.05 Per quanto visto sia ieri sia questa mattina, l’Italia punterà tutto sui giovani rampanti: Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli. Entrambi possono sia giocarsi la pole sia puntare ad un risultato di prestigio domani in gara. Valentino Rossi non è brillante come una settimana fa e paga i problemi di motore della Yamaha, mentre per Andrea Dovizioso si prospetta nell’ennesimo fine settimana di patimento.

13.02 La classifica combinata delle prove libere:

1 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 1’31.127 13

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 0.058 0.058 1’31.669 20 1’31.185 19

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 0.232 0.174 1’31.644 23 1’31.359 20

4 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 0.302 0.070 1’32.307 19 1’31.429 20

5 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 0.499 0.197 1’32.126 19 1’31.626 22

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 0.501 0.002 1’31.628 19 1’31.860 21

7 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 0.503 0.002 1’31.630 17 1’31.753 15

8 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 0.553 0.050 1’32.263 19 1’31.680 21

9 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 0.572 0.019 1’31.699 15 1’31.962 12

10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 0.574 0.002 1’31.973 20 1’31.701 19

11 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 0.633 0.059 1’32.279 21 1’31.760 17

12 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 0.699 0.066 1’32.072 20 1’31.826 21

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 0.763 0.064 1’32.339 16 1’31.890 15

14 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 0.767 0.004 1’32.692 14 1’31.894 21

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 0.838 0.071 1’32.032 18 1’32.260 14

16 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1.102 0.264 1’32.238 19 1’32.229 13

17 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1.165 0.063 1’32.407 17 1’32.292 19

18 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1.242 0.077 1’32.369 21 1’32.378 16

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1.661 0.419 1’32.788 22 1’33.048 19

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1.789 0.128

13.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 13.30 seguiremo la FP4 del GP di Emilia-Romagna 2020 di MotoGP. A seguire le qualifiche.

RISULTATI, TEMPI E CLASSIFICA FP3

QUALIFICHE SU TV8: ORARIO E PROGRAMMA

10.52 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 13.30 con la FP4, che sarà seguita dalle qualifiche. A più tardi!

10.51 La classifica combinata delle prove libere:

1 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 1’31.127 13

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 0.058 0.058 1’31.669 20 1’31.185 19

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 0.232 0.174 1’31.644 23 1’31.359 20

4 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 0.302 0.070 1’32.307 19 1’31.429 20

5 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 0.499 0.197 1’32.126 19 1’31.626 22

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 0.501 0.002 1’31.628 19 1’31.860 21

7 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 0.503 0.002 1’31.630 17 1’31.753 15

8 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 0.553 0.050 1’32.263 19 1’31.680 21

9 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 0.572 0.019 1’31.699 15 1’31.962 12

10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 0.574 0.002 1’31.973 20 1’31.701 19

11 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 0.633 0.059 1’32.279 21 1’31.760 17

12 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 0.699 0.066 1’32.072 20 1’31.826 21

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 0.763 0.064 1’32.339 16 1’31.890 15

14 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 0.767 0.004 1’32.692 14 1’31.894 21

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 0.838 0.071 1’32.032 18 1’32.260 14

16 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1.102 0.264 1’32.238 19 1’32.229 13

17 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1.165 0.063 1’32.407 17 1’32.292 19

18 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1.242 0.077 1’32.369 21 1’32.378 16

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1.661 0.419 1’32.788 22 1’33.048 19

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1.789 0.128

10.50 La classifica della FP3:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.127

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’31.185 0.058 / 0.058

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.359 0.232 / 0.174

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.429 0.302 / 0.070

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’31.626 0.499 / 0.197

6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’31.680 0.553 / 0.054

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.701 0.574 / 0.021

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’31.753 0.626 / 0.052

9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.760 0.633 / 0.007

10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 297.5 1’31.826 0.699 / 0.066

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’31.860 0.733 / 0.034

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’31.890 0.763 / 0.030

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.894 0.767 / 0.004

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.962 0.835 / 0.068

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.229 1.102 / 0.267

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 1’32.260 1.133 / 0.031

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’32.292 1.165 / 0.032

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’32.378 1.251 / 0.086

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.021 1.894 / 0.643

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’33.048 1.921 / 0.027

10.47 Un giro pazzesco quello di Bagnaia, speriamo che non abbia riportato gravi conseguenze nella scivolata finale: può giocarsi la pole! Vinales bene sul giro secco, male sul passo. I migliori nei long-run sono stati Quartararo e Morbidelli. Valentino Rossi ha centrato l’obiettivo Q2, ma sul passo non è a posto, la Yamaha vibra tanto. In crisi Dovizioso, ‘bastonato’ dalle altre Ducati di Bagnaia, Petrucci e Miller: così vincere il Mondiale è impossibile. Se non supererà lo scoglio della Q1 (ed è tutt’altro che scontato che accada), il suo GP sarà già compromesso, perché dovrà partire troppo indietro nella griglia di partenza.

10.43 Bagnaia ha chiuso la FP3 al comando in 1’31″127, record della pista. A 0.058 Vinales, 3° Quartararo a 0.232, 4° Morbidelli a 0.302. Completano la top10 Mir, Binder, Nakagami, Valentino Rossi, Pol Espargarò e Petrucci. 14° Dovizioso, che dovrà passare dal Q1.

10.42 Si qualificano per la Q2 Valentino Rossi e Petrucci, fuori Dovizioso, 14°. Il forlivese è quasi il peggiore delle Ducati, solo Rabat ha fatto peggio con la Esponsorama….

10.41 Ora è Vinales secondo, si porta a soli 0.058 dal record della pista di Bagnaia. Rossi è ottavo, ma dovrebbe salvarsi.

10.40 Quartararo sale in seconda piazza a 0.232.

10.39 Sale in seconda posizione Vinales, scavalcando Morbidelli.

10.39 Dovizioso si migliora, ma resta 12°. Eliminazione vicinissima.

10.38 NOOOOOOO!!! Caduto anche Francesco Bagnaia! Si sta appoggiando alla spalla di un commissario per camminare.

10.38 Caduto anche Oliveira, resta a terra dolorante.

10.37 RISALE VALENTINO ROSSI! 1’31″680, è settimo: basterà? Dovizioso è 12°, a rischi eliminazione.

10.36 Caduta del “solito” Pol Espargarò.

10.35 Con gomma nuova soft al posteriore, Dovizioso commette subito un errore ed abortisce il primo tentativo.

10.34 Al momento la qualificazione di Dovizioso è appesa a un filo: è 10°, ma chiaramente dovrà migliorarsi ulteriormente. Rischiano tantissimo Petrucci (13°) e Valentino Rossi (14°). Bagnaia dovrebbe aver ipotecato il pass per la Q2.

10.33 Valentino Rossi è 14° a 0.923 e rientra ai box. E’ durissima.

10.32 I GIOVANI ITALIANIIIIIIIIIIII!!! Morbidelli è secondo a 0.375 da un pazzesco Bagnaia!

10.30 BAGNAIAAAAAAAAAAAAA!!! TEMPONEEEEEEEE!! 1’31″127, rifila mezzo secondo a Binder e stampa il record della pista! Sembra l’unico a saper guidare la Ducati!

10.29 Rossi non si migliora nel primo tentativo con la soft.

10.28 Mir si migliora e scavalca Morbidelli in sesta posizione. I top7 sono racchiusi in meno di 2 decimi nella classifica combinata!

10.27 Dovizioso sale in ottava posizione a 0.327 da Binder.

10.26 Media all’anteriore e soft al posteriore per Dovizioso e Valentino Rossi.

10.25 Iniziano i time-attack con gomme soft al posteriore.

10.24 Dovizioso sul passo è un secondo al giro più lento di Quartararo e Morbidelli. Si prospetta un’altra gara in difesa per il forlivese leader del Mondiale. Saremmo sorpresi se domani sera il ducatista fosse ancora in vetta alla classifica.

10.23 La classifica combinata vede sempre Binder a precedere Nakagami, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Bagnaia. Per ora nessuno ha ancora provato il time-attack con le soft.

10.22 Pol Espargarò si migliora ed è in vetta alla FP3 in 1’31″962 davanti a Bagnaia, Morbidelli e Quartararo.

10.21 Rischia di cadere Quartararo, ma ciò nonostante chiude un altro ottimo giro in 1’32″4.

10.21 Da ora in poi vi renderemo conto della classifica combinata delle prove libere, ovvero quella decisiva per approdare in Q2.

10.19 Si sta scaldando Quartararo. E’ quarto in 1’32″363 con gomme usurate. Negli ultimi 4 passaggi ha girato sempre in 1’32″5. E’ sui tempi di ieri.

10.18 1’32″8 per Morbidelli, molto solido sul passo.

10.16 Risale Vinales ed è settimo a 0.472 dalla vetta.

10.15 E’ molto instabile in accelerazione la Yamaha. Valentino Rossi non riesce a guidare come vorrebbe, Vinales scuote addirittura il capo: è sconsolato!

10.13 Vinales (media-hard) è 20°, sta facendo tanta fatica. Ieri aveva detto: “Sul passo è un disastro”.

10.13 Valentino Rossi torna in pista con media all’anteriore e hard al posteriore. Doppia media per Morbidelli.

10.11 Dovizioso ora sta girando sull’1’33″3-1’33″5. Non è un passo irresistibile.

10.10 In questo avvio hanno convinto molto sul passo sia Morbidelli sia Bagnaia. Quartararo meno incisivo rispetto a ieri. Il francese è nono a quasi 6 decimi.

10.08 Risale Andrea Dovizioso, sesto a 0.464 dalla vetta.

10.07 Torna davanti Pol Espargarò in 1’32″047, appena 0.002 su Bagnaia. 3° Morbidelli a 0.236, 10° Valentino Rossi, 13° Petrucci, 14° Dovizioso.

10.06 Rientrano ai box Valentino Rossi e Morbidelli.

10.05 Valentino Rossi scende a 1’32″7. Sta volando sul passo Bagnaia, che piazza un altro ottimo 1’32″2!

10.04 Ottimo giro di Bagnaia. 1’32″049. E’ in vetta alla FP3 e decimo nella classifica combinata!

10.03 Il “solito” Pol Espargarò (Ktm) si prende la vetta in 1’32″206. 2° Rins a 0.247.

10.00 Aleix Espargarò in vetta con l’Aprilia in 1’32″832. Seguono Morbidelli, Petrucci e Valentino Rossi.

9.59 Scivolata per Jack Miller con la Ducati Pramac.

9.58 Doppia media anche per Fabio Quartararo, mentre Vinales ha optato per una hard al posteriore.

9.56 Ricordiamo i 10000 spettatori sugli spalti.

9.56 Doppia gomma media per Morbidelli; media all’anteriore e hard al posteriore per Valentino Rossi e Dovizioso.

9.55 INIZIATA LA FP3!

9.53 Valentino Rossi domani disputerà la 250ma gara in MotoGP con la Yamaha.

This weekend, @ValeYellow46 will start his 250th #MotoGP race for Yamaha! 👏 He becomes the first rider to reach this milestone in the premier class! 💪

9.52 Ieri Fabio Quartararo ha mostrato un passo notevole. Riuscirà a confermarsi in gara?

9.46 La prima sessione della FP3 verrà utilizzata per effettuare delle prove in funzione della gara. Poi, negli ultimi 20 minuti, partirà l’assalto al tempo sul giro secco.

9.26 Al momento, dunque, Bagnaia, Dovizioso e Rossi sarebbero fuori dalla Q2. Dovranno risalire la china per evitare di rendere estremamente in salita il fine settimana.

9.23 La classifica combinata dopo FP1 e FP2 di ieri:

1 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 1’31.628 19

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 1’31.630 17 0.002 0.002

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 1’31.644 23 0.016 0.014

4 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 1’31.669 20 0.041 0.025

5 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 1’31.699 15 0.071 0.030

6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 1’32.307 19 0.183 0.112

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 1’32.126 19 0.298 0.115

8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 1’32.032 18 0.337 0.039

9 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 1’31.973 20 0.345 0.008

10 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 1’32.072 20 0.444 0.099

11 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 0.510 0.066

12 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 1’32.692 14 0.524 0.014

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 1’32.339 16 0.557 0.033

14 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1’32.238 19 0.610 0.053

15 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 1’32.263 19 0.635 0.025

16 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 1’32.279 21 0.651 0.016

17 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1’32.369 21 0.741 0.090

18 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1’32.407 17 0.779 0.038

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1’32.788 22 1.160 0.381

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1’32.916 18 1.288 0.128

21 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’33.384 21 1.756 0.468

9.18 Si gareggia a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 di MotoGP del GP di Emilia Romagna e Riviera di Rimini.

15.04 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete classiche, cronaca, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo.

15.03 La classifica combinata dopo FP1 e FP2:

1 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 1’31.628 19

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 1’31.630 17 0.002 0.002

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 1’31.644 23 0.016 0.014

4 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 1’31.669 20 0.041 0.025

5 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 1’31.699 15 0.071 0.030

6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 1’32.307 19 0.183 0.112

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 1’32.126 19 0.298 0.115

8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 1’32.032 18 0.337 0.039

9 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 1’31.973 20 0.345 0.008

10 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 1’32.072 20 0.444 0.099

11 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 0.510 0.066

12 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 1’32.692 14 0.524 0.014

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 1’32.339 16 0.557 0.033

14 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1’32.238 19 0.610 0.053

15 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 1’32.263 19 0.635 0.025

16 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 1’32.279 21 0.651 0.016

17 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1’32.369 21 0.741 0.090

18 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1’32.407 17 0.779 0.038

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1’32.788 22 1.160 0.381

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1’32.916 18 1.288 0.128

21 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’33.384 21 1.756 0.468

15.03 La classifica della FP2:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’31.628

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.0 1’31.630 0.002 / 0.002

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.644 0.016 / 0.014

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’31.669 0.041 / 0.025

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.699 0.071 / 0.030

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’31.973 0.345 / 0.274

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.032 0.404 / 0.059

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’32.072 0.444 / 0.040

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.126 0.498 / 0.054

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.138 0.510 / 0.012

11 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.5 1’32.238 0.610 / 0.100

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’32.263 0.635 / 0.025

13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.279 0.651 / 0.016

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’32.307 0.679 / 0.028

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.339 0.711 / 0.032

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’32.369 0.741 / 0.030

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.407 0.779 / 0.038

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’32.692 1.064 / 0.285

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.788 1.160 / 0.096

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’32.916 1.288 / 0.128

15.02 Il venerdì odierno non avrà messo di certo di buon umore Valentino Rossi, lento sia nelle prove di durata (addirittura un secondo peggio di Quartararo) sia sul giro secco. Il Dottore si è concentrato sull’assetto ideale in vista di domenica, ma intanto si ritrova già a dover inseguire.

15.01 Segnali di crescita complessiva per la Ducati, anche se Dovizioso resta distante 4-5 decimi da Quartararo sul passo: non sono pochi.

14.59 Al di là della classifica dei tempi, che lascia il tempo che trova, va rimarcato come Fabio Quartararo abbia strabiliato in un long-run da 16 giri in cui ha mantenuto un passo inavvicinabile per chiunque, compreso tra l’1’32″1 e l’1’32″6. Franco Morbidelli, dopo aver brillato al mattino, questo pomeriggio ha dato la sensazione di non spingere a fondo.

14.57 Per quanto riguarda la classifica combinata, che tiene conto anche dei tempi del mattino, è sempre al comando Binder. Seguono Nakagami, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Zarco. Questi per ora i 10 qualificati per la Q2. Sarebbero fuori Bagnaia (11°), Dovizioso (12°) e Valentino Rossi (15°). Domani gli italiani dovranno cambiare marcia, così come accaduto sabato scorso.

14.56 Binder chiude la FP2 davanti a tutti. 2° Nakagami a 0.002, 3° Quartararo a 0.016. Seguono Vinales, Pol Espargarò, Petrucci, Oliveira, Zarco, Mir, Bagnaia. 12° Valentino Rossi, 14° Morbidelli, 18° Dovizioso. Italiani nascosti.

14.55 Morbidelli, così come Dovizioso, non ha effettuato alcun tentativo di time-attack con la soft al posteriore.

14.54 Quartararo, con MEDIA al posteriore, sale in terza posizione a 0.016 da Binder, che si è portato davanti con la Ktm in 1’31″628. 2° Nakagami a 0.002.

14.53 Franco Morbidelli non ha ancora migliorato il proprio tempo del mattino.

14.52 Torna in posizioni più consone la Yamaha ufficiale. 4° Vinales, 7° Rossi.

14.51 Migliora Rossi, ma troppo poco: è 15° a 1″081 dalla vetta. Dovizioso si disinteressa alla classifica odierna e resta in pista con una media al posteriore.

14.49 Nakagami si porta in testa con 0.069 su Espargarò.

14.49 1’31″699, ottimo tempo di Pol Espargarò. Ma sta arrivando Nakagami…

14.48 Valentino Rossi in pista con hard all’anteriore e soft al posteriore. Dunque ci prova anche il Dottore sul giro secco.

14.47 Ecco le gomme soft al posteriore. 1’32″023 per Pol Espargarò. Vola in testa con 0.115 su Bagnaia.

14.46 Dovizioso sembra leggermente migliorato rispetto allo scorso fine settimana. Forse non sarà da podio neanche stavolta, ma una top5 sarebbe un lusso per il forlivese qui a Milano. Poi arriveranno piste più favorevoli…

14.45 Quasi tutti i piloti ai box. Ora molti monteranno la soft al posteriore per andare a caccia del tempo.

14.44 11 minuti al termine, ancora nessun time-attack.

14.43 Dovizioso e Valentino Rossi rientrano ai box. Entrambi stanno lavorando esclusivamente in funzione gara e con gomme usate. Ma tanti piloti stanno facendo meglio.

14.42 Quartararo il migliore sul passo, ma Morbidelli e Bagnaia non sono lontani. E sappiamo che, in gara, gli italiani sono dei mastini.

14.40 Anche Vinales molto indietro, 13° a 0.754. E dire che quella di Misano è la pista più favorevole per la Yamaha da qui a fine Mondiale…Poi arriveranno piste molto più complicate, come ad esempio Aragon.

14.40 Valentino Rossi non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa. E’ 17° a 9 decimi dalla vetta. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana?

14.39 Dovizioso migliora, ma è nono a 0.554 da Bagnaia, che a differenza sua guida una Ducati non ufficiale…

14.38 16 giri per Quartararo, il peggiore in 1’32″6….Sulla carta è ingiocabile, poi vedremo domenica.

14.37 BAGNAIAAAAAAAAA!!! PRIMOOOO!! 1’32″138 con hard all’anteriore e media al posteriore, rifila 0.135 a Quartararo.

14.36 Ottimo Bagnaia, quarto a 0.149 da Quartararo.

14.35 Mir sale in seconda posizione a 90 millesimi da Quartararo. Tra poco inizieranno i time-attack con le gomme soft.

14.35 Quartararo sempre al comando davanti a Nakagami, Oliveira, Mir e Miller. 6° Morbidelli, 8° Bagnaia, 9° Petrucci, 10° Dovizioso, 16° Valentino Rossi.

14.33 Di nuovo in pista Rossi, precipitato in 16ma posizione a 0.779 da Quartararo.

14.32 Morbidelli sale in quinta piazza a 0.342 da Quartararo, che questo pomeriggio sta dettando il passo.

14.31 Ancora fermo ai box Valentino Rossi, i meccanici stanno apportando delle regolazioni alla Yamaha.

14.29 1’32″5 per Quartararo all’11° giro. Il venerdì il francese dà sempre la sensazione di poter ammazzare la gara. Riuscirà a confermarsi anche domenica?

14.28 Vinales ha provato il nuovo forcellone in carbonio della Yamaha. Ora ha rimontato quello in alluminio.

14.27 Valentino Rossi non sta trovando la quadra in questo venerdì. Gira troppo lento sul passo.

14.26 Risale Vinales e si porta in 12ma posizione a 6 decimi.

14.25 Quartararo in testa con 0.099 su Nakagami e 0.224 su Oliveira. Sin qui il francese sta facendo la differenza. Vinales è solo 18° a 1″132.

14.24 Non male la Ducati: 4° Miller, 7° Bagnaia, 8° Petrucci, 9° Dovizioso. Il passo è di circa 4 decimi più lento rispetto a Quartararo.

14.23 Altro 1’33″1 per Valentino Rossi, ma non basta.

14.22 Morbidelli non sta brillando come al mattino. Il romano si era trovato meglio con la gomma hard al posteriore.

14.21 Un martello Quartararo. 1’32″273. Valentino Rossi è più lento di un secondo al giro rispetto al francese.

14.20 Lecuona si inserisce a sorpresa in terza piazza davanti a Morbidelli e Bagnaia. 6° Miller, 10° Dovizioso, 12° Valentino Rossi.

14.19 Si migliora ancora Quartararo, è scatenato il francese: 1’32″320. Domenica si giocherà una fetta importante di Mondiale.

14.18 1’32″4 per Quartararo, è in testa davanti a Oliveira, Nakagami e Morbidelli. 5° Valentino Rossi, che si è messo a girare sul passo da 1’33″4 come questa mattina.

14.17 Caduta di Pol Espargarò con la Ktm. Sta tornando ai box in scooter.

14.16 Rossi confera l’1’33″1, ma Quartararo (1’32″672) e Morbidelli (1’32″901 fanno decisamente meglio.

14.15 Gran tempo di Valentino Rossi! 1’33″128! E’ al comando davanti a Franco Morbidelli e Quartararo. Vedremo se il n.46 riuscirà a scendere con costanza sotto il muro dell’1’33”.

14.13 Valentino Rossi inizia con un buon 1’34″177. In testa Oliveira con 0.214 su Rins e 0.218 sul Dottore, che è terzo.

14.12 Anche Dovizioso, Vinales e Vinales con hard all’anteriore e soft al posteriore. Dunque tutti i big con le stesse gomme. Vedremo chi manterrà il passo migliore sulla distanza.

14.11 Franco Morbidelli in pista con hard all’anteriore e soft al posteriore. Stessa scelta anche per Valentino Rossi.

14.10 INIZIA LA FP2 DEL GP DI EMILIA-ROMAGNA A MISANO!

14.05 La FP2 inizierà alle 14.10 e durerà 45 minuti.

13.58 Stamattina non hanno convinto né Valentino Rossi né Andrea Dovizioso. I centauri italiani stanno realmente prendendo ‘la paga’ dai più giovani Morbidelli e Bagnaia. Serve una reazione sin dalla FP2.

13.55 Al di là del miglior tempo di Quartararo, stamattina il migliore sul passo è stato Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Il romano sembra un altro pilota dopo il successo di domenica scorsa: si è sbloccato mentalmente.

13.45 Questa la classifica della FP1 del mattino.

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’31.721

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.811 0.090 / 0.090

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’31.841 0.120 / 0.030

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’31.926 0.205 / 0.085

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’31.965 0.244 / 0.039

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’32.102 0.381 / 0.137

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1’32.152 0.431 / 0.050

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.170 0.449 / 0.018

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’32.185 0.464 / 0.015

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 298.3 1’32.410 0.689 / 0.225

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.435 0.714 / 0.025

12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’32.437 0.716 / 0.002

13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.589 0.868 / 0.152

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.611 0.890 / 0.022

15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’32.627 0.906 / 0.016

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’32.634 0.913 / 0.007

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.832 1.111 / 0.198

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’33.101 1.380 / 0.269

19 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’33.183 1.462 / 0.082

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 290.3 1’33.384 1.663 / 0.201

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.6 1’33.496 1.775 / 0.112

13.35 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.10 scatterà la FP2 di MotoGP del GP di Emilia-Romagna 2020.

10.48 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.10 per la FP2.

10.48 La classifica della FP1:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’31.721

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.811 0.090 / 0.090

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’31.841 0.120 / 0.030

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’31.926 0.205 / 0.085

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’31.965 0.244 / 0.039

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’32.102 0.381 / 0.137

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1’32.152 0.431 / 0.050

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.170 0.449 / 0.018

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’32.185 0.464 / 0.015

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 298.3 1’32.410 0.689 / 0.225

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.435 0.714 / 0.025

12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’32.437 0.716 / 0.002

13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.589 0.868 / 0.152

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.611 0.890 / 0.022

15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’32.627 0.906 / 0.016

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’32.634 0.913 / 0.007

17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.832 1.111 / 0.198

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’33.101 1.380 / 0.269

19 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’33.183 1.462 / 0.082

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 290.3 1’33.384 1.663 / 0.201

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.6 1’33.496 1.775 / 0.112

10.47 Non hanno convinto né Andrea Dovizioso né Valentino Rossi, molto distanti dai primi nei long-run. Va detto che il Dottore non ha montato la soft per cercare il time-attack.

10.45 Se Morbidelli ha dettato il ritmo, non hanno sfigurato nemmeno Ktm e Suzuki. Più guardinghi Quartararo e Vinales, forse scottati dallo scorso fine settimana, quando naufragarono in gara dopo aver sempre dominato le libere.

10.43 In testa al termine della FP1 c’è il francese Quartararo, ma il migliore (nettamente) è stato Franco Morbidelli. Il passo del romano ha strabiliato e, inoltre, ha chiuso a soli 90 millesimi dal compagno di squadra nonostante abbia utilizzato una gomma hard usurata al posteriore! Il transalpino ha invece montato una soft nuova. Pare che il successo nel GP di San Marino abbia definitivamente sbloccato il centauro italiano.

10.41 Si chiude la prima sessione. Primo Quartararo in 1’31″721, 2° Morbidelli a 0.090, 3° Pol Espargarò a 0.120. Seguono Mir, Oliveira, Nakagami, Dovizioso, Zarco, Aleix Espargarò e Bagnaia. 11° Petrucci, 17° Valentino Rossi a 1″111.

10.40 Valentino Rossi chiude con un 1’33″1. Il Dottore è rimasto molto distante dai tempi di Morbidelli per tutta la prima sessione.

10.38 IMPRESSIONANTE MORBIDELLI, PAZZESCO! E’ secondo a 0.090 da Quartararo, ma utilizzando una gomma HARD usata al posteriore, a differenza del compagno di squadra che ha utilizzato una soft nuova! Davvero straordinario!

10.37 ECCO QUARTARARO! 1’31″889 per il francese con gomma soft al posteriore. Fa meglio di 0.037 rispetto a Mir.

10.37 Oliveira (Ktm Tech3) è secondo a 0.039 da Mir. 3° Dovizioso a 0.226.

10.36 Valentino Rossi continua a girare sopra l’133″. E’ più lento di quasi un secondo sul passo rispetto a Morbidelli.

10.35 Oliveira terzo con la Ktm. Morbidelli non è interessato al tempo e torna in pista ancora con la hard al posteriore.

10.34 Mir prende la vetta con la Suzuki. 1’31″926, anche per lui gomma soft al posteriore.

10.33 DOVIZIOSO IN TESTA! 1’32″152. Attenzione però: lo ha ottenuto con gomma soft nuova al posteriore. Fa 0.072 meglio di Morbidelli, che aveva girato con gomma hard usata.

10.32 Ai box al momento Morbidelli, decisamente soddisfatto.

10.31 Ricapitoliamo la classifica: guida Morbidelli davanti a Pol Espargarò, Bagnaia, Nakagami, Vinales, Miller, Quartararo, Oliveira, Mir ed Alex Marquez. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso, 16° Petrucci.

10.30 Dieci minuti al termine.

10.29 Valentino Rossi di nuovo in pista con media all’anteriore e hard al posteriore, esattamente come Morbidelli.

10.27 Caduta senza conseguenze per Alex Rins (Suzuki). La scuderia giapponese inizia sempre in sordina, poi cresce durante il week-end.

No saving that one! 😲@Rins42 loses the front end of his @suzukimotogp machine at Turn 8, but is unhurt! 💢

10.26 Tre giri consecutivi in 1’32″4 per Morbidelli, prima di piazzare un 1’32″2. Nessuno tiene il passo del romano. E’ in testa con 0.131 su Pol Espargarò.

10.25 MORBIDELLIIIIIIII!! 1’32″224! Sta letteralmente volando con la hard al posteriore! Vola al comando e, soprattutto, spaventa tutti con un grande long-run!

10.24 Rientrano ai box Valentino Rossi e Dovizioso, che sin qui non stanno brillando.

10.23 Altro 1’32″4 per Morbidelli, per fortuna il trend di domenica scorsa sembra proseguire. Anche oggi è il più forte sul passo.

10.21 BAGNAIA! E’ terzo a 0.055 di Pol Espargarò. Morbidelli secondo a 0.010. I giovani italiani si stanno confermando.

10.20 Pol Espargarò prende la vetta in 1’32″355.

10.20 Franco Morbidelli guida la FP2 davanti a Pol Espargarò, Nakagami, Miller, Vinales, Quartararo, Bagnaia, Mir, Alex Marquez ed Aleix Espargarò. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso.

10.19 Si fa vedere Bagnaia, è settimo con la Ducati Pramac.

10.18 Non è buono per ora il passo di Valentino Rossi. Gira sull’1’33″5. Per ora molto bene sul passo Morbidelli, Quartararo e Pol Espargarò.

10.16 Inizia a carburare Vinales. 1’32″651, è terzo a 0.286 da Morbidelli con soft all’anteriore e hard al posteriore.

10.15 Cresce Valentino Rossi, è ottavo in 1’32″832, a 4 decimi da Morbidelli.

10.14 Nuovo forcellone in carbonio per la Yamaha Petronas di Morbidelli.

10.13 Morbidelli, nel primo long-run, ha girato tra l’1’32″3 e l’1’32″8. Ancora più veloce di domenica scorsa…

10.11 Ritorna in pista Valentino Rossi.

10.10 Grande equilibrio in questo avvio. A differenza di venerdì scorso, le Yamaha non stanno facendo il vuoto.

10.08 Morbidelli in testa, 11° Petrucci, 13° Rossi, 14° Dovizioso, 15° Bagnaia. Non ci preoccupiamo: gli italiani risaliranno al momento giusto. Adesso non serve spingere.

10.07 Rientrano ai box Morbidelli e Valentino Rossi. Il romano subito convincente, Valentino Rossi un po’ meno, ma sappiamo che il Dottore pensa solo alla messa a punto ideale per domenica.

10.07 La vittoria di domenica scorsa potrebbe aver sbloccato Morbidelli. Attenzione: senza la rottura di un motore ed il ko subito per colpa di Zarco, oggi sarebbe in testa al Mondiale.

10.05 MORBIDELLI IN TESTA! 1’32″365, 0.025 meglio di Pol Espargarò!

10.03 Si migliora ancora Pol Espargarò, 1’32″390. Lo spagnolo è solito partire forte, per poi calare nell’arco del fine settimana. 2° Quartararo a 0.395. 13° Valentino Rossi, 14° Dovizioso: entrambi, come di consueto, non stanno cercando il tempo.

10.01 Scatenati i fratelli Espargarò. Aleix porta l’Aprilia in seconda piazza a 0.280 dalla vetta. 3° Morbidelli a 3 decimi, poi Zarco, Vinales, Quartararo e Petrucci. 13° Dovizioso, 15° Valentino Rossi.

10.00 Tempone di Pol Espargarò, 1’32″508! Media all’anteriore e hard al posteriore per lo spagnolo della Ktm. 2° Morbidelli a 6 decimi.

9.58 Pol Espargarò (Ktm) parte subito con un buon 1’34″091. Domenica scorsa Morbidelli, che ha vinto, ha tenuto un passo da 1’33” basso.

9.57 Dovizioso in pista con due gomme medie; media-hard per Morbidelli, soft-hard per Vinales, media-hard per Quartararo e Valentino Rossi.

9.56 Sono 10000 gli spettatori previsti sugli spalti.

9.55 INIZIATA LA FP2!

9.52 Grande attesa in casa Italia per Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, reduci dalla doppietta di 5 giorni fa.

9.48 La FP1 inizierà alle 9.55 e durerà 45 minuti. Attendiamoci una Yamaha sin da subito nelle prime posizioni. Vinales e Quartararo ci hanno abituato a partire forte, ma raramente si sono confermati la domenica.

9.43 Valentino Rossi, sin qui, ha ottenuto un solo podio, il terzo posto nel GP di Andalucia. Ciò nonostante è in piena lotta per il Mondiale, ma è chiaro che servirà un cambio di marcia importante. Questo Campionato lo vincerà chi, da qui a fine stagione, sarà più costante nella top5, possibilmente evitando cadute.

9.39 Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno provato delle nuove componenti su Ducati e Yamaha nei test svolti a Misano lo scorso martedì. Entrambi si sono detti soddisfatti: vedremo se in pista otterranno i riscontri sperati.

9.36 Sta per terminare la prima sessione di libere di Moto3, poi toccherà alla MotoGP.

9.30 Sin qui già 12 piloti sono saliti sul podio in questa stagione di MotoGP. Il record complessivo di piloti nella top3 nell’arco di un’intera stagione è di 13 e risale al 2004.

9.25 Cielo leggermente nuvoloso a Misano, ma le temperature sono ancora decisamente estive e cresceranno nell’arco della giornata.

Good morning and welcome to… 👋 The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misano World Circuit Marco Simoncelli! 😁

9.20 La classifica del Mondiale MotoGP vede Andrea Dovizioso al comando con 76 punti. Seguono Quartararo a 70, Miller a 64, Mir a 60, Vinales e Valentino Rossi a 58, Morbidelli a 57, Binder e Nakagami a 53. Può davvero succedere di tutto. Forse, per la prima volta dal 2015, il Mondiale si assegnerà all’ultima gara?

9.12 Domenica scorsa si impose Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. 4° fu Valentino Rossi.

9.10 Si corre a Misano per il secondo fine settimana consecutivo. Le stranezze di un calendario rivoluzionato a seguito dell’emergenza sanitaria.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Emilia-Romagna 2020 di MotoGP.

Il programma del GP Emilia Romagna (18 settembre) – La presentazione del GP Emilia Romagna (18 settembre) – Le 5 risposte del GP Emilia Romagna – Le dichiarazioni di Valentino Rossi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, settimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale che si preannunciano particolarmente equilibrate.

Franco Morbidelli va a caccia di conferme dopo aver trionfato per la prima volta in carriera nella classe regina su questa pista. Il “Morbido” è entrato in una nuova dimensione e se è vero che vincere aiuti a vincere, lo è altrettanto che ripetersi sia sempre più difficile. Indubbiamente il centauro italiano sta vivendo in maniera assai rilassata questa situazione, come confermato da quanto accaduto ieri nel corso della conferenza stampa, quando tra un sorriso e un altro Morbidelli si è presentato in ritardo, chiamato al cellulare da Valentino Rossi. Un siparietto divertente che dà il quadro della situazione.

Parlando proprio di Valentino, i test di martedì scorso sono stati importanti per il “Dottore”. Sia lui che il team-mate Maverick Vinales hanno provato tante novità: uno scarico maggiorato, un nuovo telaio in carbonio e una nuova soluzione sulla leva del freno posteriore a indice. Soddisfatto Rossi, compiaciuto dell’impegno dei tecnici nipponici e desideroso di centrare il bersaglio grosso tra le “mura amiche” in vista di quel che sarà, prendendosi “la seconda pillola di viagra”. Ottimismo che c’è anche in Ducati. Francesco “Pecco” Bagnaia, protagonista di una prova molto convincente sul circuito romagnolo nel weekend passato (secondo posto), ha voglia di ripetersi e migliorarsi. Fattore gomme che, fino ad ora, ha inciso negativamente sui riscontri di Andrea Dovizioso, in grande sofferenza nell’ultimo GP disputato, ma consolato in minima parte dai problemi del francesino Fabio Quartararo e dunque in testa a questo Mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, settimo round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP1, mentre la FP2 è in programma alle 14.10. Buon divertimento!

