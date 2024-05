Pogacar minacciato di squalifica dai commissari UCI! Cosa è successo al Giro d’Italia

L’UCI ha minacciato il leader della classifica generale del Giro d’Italia 2024, lo sloveno Tadej Pogačar, di essere passibile di squalifica se avesse corso ancora con la divisa bicolore (maglia rosa e pantaloncini granata) indossata nella terza tappa. Lo riporta CyclingNews.

Nella quarta frazione Pogacar, infatti, ha corso con i pantaloncini neri della propria squadra, la UAE Team Emirates, invece di quelli granata ricevuti in dotazione dagli organizzatori di RCS Sport e dal loro fornitore dell’abbigliamento, Castelli, per omaggiare la squadra di calcio del Grande Torino nel 75° anniversario della tragedia di Superga.

L’UCI, tramite i suoi commissari, ha però minacciato Pogacar di essere passibile di squalifica, interpretando in maniera diversa rispetto agli organizzatori del Giro le regole riguardanti l’abbigliamento del leader della classifica generale, intimando all’UAE Team Emirates di non far correre Pogačar nella quarta tappa con lo stesso abbigliamento della frazione precedente.

RCS Sport e Castelli affermato invece ai commissari dell’UCI che le regole consentono l’uso della divisa bicolore, ma poi l’organizzazione del Giro ha preferito attendere che i dirigenti dell’UCI ed il presidente David Lappartient prendessero una decisione definitiva, facendo correre lo sloveno con i pantaloncini neri della propria squadra.