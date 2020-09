MotoGP, Miguel Oliveira: “Sono contento della gara”

Miguel Oliveira ha terminato al quinto posto la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, settima prova della MotoGP 2020. Il pilota spagnolo di casa KTM Tech 1 è soddisfatto della prestazione e della rimonta che lo ha visto protagonista. Ricordiamo infatti che l’iberico ha dovuto recuperare dal 15° posto dopo una qualifica mediocre che non gli ha permesso di accedere al Q2.

Oliveira ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Sono contento della gara. Siamo partiti molto indietro e siamo riusciti a guadagnare qualche posizione, beneficiando anche di un paio di cadute. Il nostro potenziale era buono, avevamo un ottimo ritmo. Mi sentivo bene con la moto e non ho commesso errori. Sono rimasto concentrato per tutta la gara e siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo del week end. Abbiamo ottenuto punti importanti per il campionato ed ora andiamo a Barcellona. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo week end”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse