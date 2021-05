CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.01 Sagan ha imposto un ritmo forsennato sulle salite di Castino e Manera. Ha spremuto a fondo la sua Bora-hansgrohe, ottenendo il risultato di staccare tanti velocisti come Ewan, Nizzolo, Groenewegen, Moschetti e Merlier, ma non Viviani, Cimolai e Gaviria. Il problema è che lo slovacco è rimasto da solo nel finale. Ciò ha consentito a Van der Hoorn di mantenere il vantaggio decisivo per vincere. Tardivo il lavoro della UAE Emirates negli ultimi 5 km.

16.58 Van der Hoorn faceva parte della fuga della prima ora. Sullo strappo di Guarene è andato via insieme a Pellaud, staccando Zoccarato. Pochi km dopo l’olandese si è liberato anche della compagnia dello svizzero, rimanendo solo al comando. Hanno provato a riprenderlo Ciccone e Gallopin, evasi dal gruppo e poi riassorbiti. Van der Hoorn si è ben difeso anche sullo strappo finale di Occhetti, prima di arrivare al traguardo a braccia alzate, appena una manciata si secondi prima del gruppo maglia rosa.

16.57 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 100 80 4:21:29

2 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 40 50 0:04

3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 20 35 ,,

4 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 12 25 ,,

5 BEVIN Patrick Israel Start-Up Nation 4 18 ,,

6 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix 15 ,,

7 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 12 ,,

8 BETTIOL Alberto EF Education – Nippo 10 ,,

9 OLDANI Stefano Lotto Soudal 8 ,,

10 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 6 ,,

11 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 5 ,,

12 HERMANS Quinten Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 ,,

16.55 Van der Hoorn, tutto il giorno in fuga, ha mantenuto un centinaio di metri di vantaggio, sufficienti per vincere.

16.54 Filippo Ganna conserva la maglia rosa.

16.52 Cimolai vince la volata dei battuti. L’italiano rimpiangerà per tutta la carriera questa grande occasione persa. Van der Hoorn gli negato la gioia della vittoria.

16.52 CE LA FA VAN DER HOORN! L’olandese beffa il gruppo!

16.51 ULTIMO KM! Restano 14″ a Van der Hoorn. L’arrivo è in leggerissima salita, Van der Hoorn rischia la beffa, ma potrebbe anche farcela!

16.51 Formolo sta tirando per Gaviria. Capite, amici di OA Sport, che così è dura pensare di fare classifica…

16.50 FINALE PAZZESCO! 19″ di vantaggio per Van der Hoorn a 1,7 km dall’arrivo. Adesso è dura per l’olandese.

16.50 Ripresi Ciccone e Gallopin. Il francese dà una pacca sulla spalla all’abruzzese.

16.49 Ora tira il plotone la UAE Emirates di Gaviria, ma forse è tardi.

16.49 E’ stanchissimo Van der Hoorn, ma il vantaggio è importante. 17″ su Ciccone e Gallopin, 31″ sul gruppo. 3 km all’arrivo.

16.47 4 km al traguardo. L’olandese ha 20″ su Ciccone-Gallopin e 40″ sul gruppo maglia rosa. Dovrebbe farcela.

16.46 Van der Hoorn ha terminato lo strappo di Occhetti. A 5 km dall’arrivo ha 21″ su Ciccone e Gallopin.

16.46 RASOIATA DI GIULIO CICCONE! Speriamo non sia tardi! Gallopin risponde a fatica, ma non si stacca. Si staccano Zoccarato e Pellaud, ripresi dal gruppo.

16.45 Ciccone, Gallopin e Zoccarato riprendono Pellaud.

16.44 Siamo allo strappo di Occhetti! Van der Hoorn ha 27″ su Pellaud, 45″ su Ciccone, Gallopin e Zoccarato, 1’01” sul gruppo maglia rosa! L’olandese sta volando verso una vittoria inaspettata!

16.43 Si profila un clamoroso autogol per la Bora-hansgrohe di Peter Sagan. Hanno fatto la corsa per tutto il giorno, hanno imposto una selezione severa e, tuttavia, con ogni probabilità non potranno giocarsi la vittoria di tappa!

16.42 Van der Hoorn se ne va tutto solo e stacca Pellaud!

16.40 Ciccone e Gallopin non guadagnano.

16.39 Attenzione perché Pellaud e Van der Hoorn ci credono! A 10 km dall’arrivo hanno 25″ su Ciccone, Gallopin e Zoccarato e 35″ sul gruppo maglia rosa.

16.38 Tratto in discesa molto veloce. Cambi regolari tra Gallopin e Ciccone, che hanno ripreso Zoccarato.

16.37 12 km all’arrivo, può succedere di tutto. Occhio perché tra i -7 e i -6 c’è uno strappetto di 500 metri con pendenze importanti!

16.36 Pellaud e Van der Hoorn davanti, poco dietro c’è Zoccarato, poi a 17″ Gallopin e Ciccone. A 31″ il gruppo con Sagan, Viviani e Gaviria. Staccati Nizzolo, Ewan, Merlier, Moschetti e Groenewegen.

16.35 Gallopin e Ciccone sono a 18″ da Pellaud e Van der Hoorn. A 29″ il gruppo maglia rosa. Bene Elia Viviani, ha resistito bene.

16.34 Al traguardo volante di Guarene transita davanti in prima posizione Pellaud, 2° Van der Hoorn. 3° Zoccarato, che ha perso qualche metro nel tratto al 15%.

16.33 SCATTA IL FRANCESE GALLOPIN, RISPONDE GIULIO CICCONE!

16.33 Sagan mette in testa a tirare Matteo Fabbro. Questo ci fa capire che la Bora non crede molto nell’italiano in chiave classifica generale.

16.32 Ora è regolare il ritmo imposto dalla Bora-hangrohe, infatti il gruppo guadagna poco sul terzetto di testa, ancora distante 47″.

16.31 RIENTRA ZOCCARATO! Dal gruppo maglia rosa si stacca Aleotti, che ha lavorato a fondo per Sagan. Ottima prestazione per il giovane italiano, secondo al Tour de l’Avenir 2019.

16.30 Scende a 50″ il vantaggio della coppia di testa. Non è proprio così scontato andare a riprenderli…

16.30 Che orgoglio Zoccarato! Sta provando a riportarsi sotto a Pellaud e Van der Hoorn!

16.29 Tra i fuggitivi scatta Pellaud, subito tallonato da Van der Hoorn. Gli altri fanno fatica.

16.28 Sin qui Sagan ha fatto lavorare a fondo la squadra per far staccare i velocisti puri. Purtroppo per lo slovacco del gruppo principale fa ancora parte il colombiano Gaviria, tra gli sprinter più pericolosi in assoluto.

16.27 E’ COMINCIATA LA SALITA DI GUARENE!

16.26 Nizzolo fa parte di un gruppetto che insegue il plotone ad una cinquantina di secondi. Ormai è tagliato fuori per la vittoria.

16.25 In cima allo strappo di Guarene non è un posto un GPM, bensì il traguardo volante che assegnerà 3″ al primo, 2″ al secondo e 1″ al terzo.

16.24 1500 metri e inizierà la salita di Guarene. Uno strappo di 2,6 km al 7,1% di pendenza media e massima del 15%.

16.23 20 km all’arrivo. Il vantaggio di Pellaud, Zoccarato, Albanese, Van den Berg e Van der Hoorn scende a 1’04”.

16.22 Filippo Ganna ben attento nelle prime posizioni, anche se sulla salita di Manera ha faticato, e non poco.

16.21 Pochi km e la tappa potrebbe decidersi sul temibile strappo di Guarene. Alcuni corridori hanno la condizione per provare a fare la differenza. Se si guadagnano una ventina di secondi, non sarà facile poi venire ripresi.

16.20 Del gruppo principale dovrebbe far parte anche Filippo Fiorelli (Bardiani), ieri ottimo 7°.

16.19 Nel gruppo di testa c’è anche il neozelandese Bevin (Israel Start-Up), uomo piuttosto veloce.

16.18 I fuggitivi stanno davvero dando tutto. Che difesa strenua! Mantengono 1’21” di vantaggio sul plotone.

16.16 Davanti sono rimasti ovviamente Sagan, ma anche Gaviria ed Elia Viviani.

16.16 Sulle precedenti salite, sotto l’impulso della Bora-hansgrohe di Peter Sagan, si sono staccati tantissimi velocisti: Ewan, Nizzolo, Merlier, Moschetti, Groenewegen…

16.14 Ai -18,5 km inizierà la salita di Guarene, 2,6 km al 7,1% di pendenza media e massima del 15% proprio in cima. Attenzione perché qualche finisseur come Moscon o Evenepoel potrebbe tentare la stoccata.

16.13 Siamo a 30 km dall’arrivo. Ora circa 12 km di pianura.

16.12 Dunque nel gruppetto dei fuggitivi abbiamo due olandesi, due italiani ed uno svizzero.

16.10 Davanti sono rimasti in cinque: Pellaud, Zoccarato, Albanese, Van den Berg e Van der Hoorn. Per loro 1’30” sul gruppo maglia rosa.

16.09 Si stacca anche Moschetti. All’Italia però resta Elia Viviani, ben presente nel gruppo principale.

16.08 Sapevamo che oggi era una tappa molto più complicata rispetto a ieri. La Bora-hansgrohe di Peter Sagan sta davvero frantumando il gruppo con un’azione decisa! Ottimo in particolare il giovane Giovanni Aleotti.

16.07 Al GPM di Manera transita davanti lo svizzero Pellaud. Battuto allo sprint Zoccarato.

16.07 Scattano Zoccarato (Bardiani) e Pellaud (Androni).

16.05 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo finale di tappa.

16.04 1’31” il vantaggio dei fuggitivi a 38 chilometri dall’arrivo.

16.03 Sembra sul punto di cedere Giacomo Nizzolo.

16.02 Sempre la Bora-Hansgrohe in blocco in testa al gruppo.

16.00 Si stacca dal grosso del gruppo la maglia bianca Affini.

15.58 Rivi si stacca dagli altri fuggitivi. Restano in sei al comando.

15.57 Appena terminata la discesa, inizierà la salita di Manera. 40 chilometri al traguardo.

Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert). Si è staccato l'ucraino Ponomar dell'Androni.

15.54 Scollina anche il gruppo, i velocisti che si sono staccati sul GPM di Castino sono: Tim Merlier, Caleb Ewan e Dylan Groenewegen.

15.53 Nizzolo in coda al gruppo. E’ attaccato coi denti.

15.52 Vincenzo Albanese conquista anche il GPM di Castino.

15.50 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a due minuti. In gruppo, molla anche Caleb Ewan.

15.47 In testa alla corsa, Ponomar perde contatto dagli altri fuggitivi.

15.46 Azione davvero devastante della Bora, perde contatto anche Tim Merlier.

15.44 Si sta staccando Dylan Groenewegen.

15.43 Il gruppo sta accelerando notevolmente. La Bora-Hansgrohe fa il forcing e il vantaggio dei battistrada è sceso a 3’05”.

15.42 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

15.39 Stiamo entrando negli ultimi cinquanta chilometri.

15.36 I corridori stanno per iniziare il GPM di Castino.

15.34 Il gruppo ha rallentato per permettere a chi era rimasto attardato di rientrare e il vantaggio della fuga è salito a 3’30”.

15.31 Si ricompatta il gruppo.

15.29 Attenzione perchè nella discesa tecnica verso Quartino, il gruppo ha rischiato di spezzarsi in due tronconi, per poi tornare compatto.

15.27 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

15.25 Petilli ha dovuto cambiare la propria bici. Nel mentre Ponomar è riuscito a riportarsi sulla testa della corsa.

15.24 Nonostante una grande paura, Belletti è riuscito a rialzarsi e ha ripreso la tappa. Contestualmente Ponomar ha rischiato di perdere il controllo della bici e uscire fuori strada.

15.22 CADUTA IN GRUPPO! Coinvolti due uomini della Eolo Kometa Manuel Belletti e Marton Dina, e poi Simone Petilli dell’Intermarchè Wanty Gobert.

15.21 Alcuni corridori iniziano a perdere contatto dal gruppo. Tra di loro figurano anche Riccardo Minali (Intermarché Wanty Gobert) e Attilio Viviani (Cofidis).

15.19 9 punti al GPM per Albanese, che incrementa così la leadership personale nella classifica della maglia azzurra. Primato che conserverà anche a fine tappa visto che, anche se non dovesse conquistare i prossimi due GPM di quarta categoria, resterebbe comunque leader con 14 punti.

15.16 Intanto attacca Pellaud e viene seguito da Albanese e Van den Berg!

15.14 Attenzione perchè Caleb Ewan (Lotto Soudal) sembra essere un po’ in difficoltà. Un brutto segnale per il tasmaniano che figura tra i favoriti del giorno. Già col decimo posto di ieri non è sembrato molto brillante.

15.12 Samuele Rivi in supporto del leader dei GPM Vincenzo Albanese.

15.10 Ci avviciniamo adesso al primo GPM di giornata di Piancanelli.

15.07 70 km al traguardo e 3’28” per gli otto fuggitivi.

15.04 Nulla da fare per l’ucraino, prontamente ripreso dagli altri fuggitivi.

15.03 E intanto prova a rilanciare Ponomar, che resta tutto solo al comando!

15.02 Simon Pellaud transita per primo davanti a Samuele Zoccarato.

15.00 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Canelli.

14.58 77 km al traguardo e 4′ netti di vantaggio per gli otto battistrada.

14.56 Tornando al Live della tappa, ci troviamo nella zona del rifornimento.

14.53 Possiamo dire che con il finale odierno due uomini di classifica come Evenepoel e Almeida potrebbero approfittarne e non poco.

14.50 Tra i possibili outsider abbiamo anche Matej Mohoric (Bahrain Victorius) e un altro uomo della Deceuninck-Quick Step, Mikkel Honoré.

14.47 Ottime anche le speranze italiane oltre a Nizzolo, perchè spiccano corridori del calibro di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) e Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team).

14.44 Tra gli uomini veloci e resistenti sugli strappi, oltre a Sagan, abbiamo anche Caleb Ewan (Lotto Soudal).

14.41 Dopo la super volata di ieri, siamo più che convinti del fatto cheTim Merlier (Alpecin Fenix) non vorrà di certo mancare nuovamente all’appello.

14.38 Parliamo adesso dei favoriti del giorno oltre ai già citati Sagan, Nizzolo, Evenepoel e Almeida.

14.36 Sesta posizione in gruppo per l’uomo di riferimento del giorno: Peter Sagan.

14.33 Avanzano nella prima parte del gruppo anche i Deceuninck-Quick Step di Remco Evenepoel e Joao Almeida, ma anche la Qhubeka ASSOS di Giacomo Nizzolo. Tutti e tre favoriti della tappa odierna.

14.30 Ricordiamo che il giovane neoprofessionista Samuele Zoccarato ha avuto l’onore di aprire questo Giro d’Italia 2021 scendendo per primo dalla pedana della cronometro inaugurale di Torino.

14.27 100 km al traguardo e distacco tra gruppo e fuggitivi che si è assestato sui 4’20”.

14.24 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale:

1 1 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 20 4:29:53

2 2 – AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:13

3 3 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:16

4 7 ▲3 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:20

5 4 ▼1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ,,

6 5 ▼1 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 0:21

7 6 ▼1 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,,

8 8 – WALSCHEID Max Team Qhubeka ASSOS 0:22

9 9 – BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 0:25

10 10 – MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:26

14.21 Ci stiamo avvicinando ad Asti.

14.18 I fuggitivi si stanno avvicinando alla fase calda della tappa.

14.15 Sotto il forcing della Bora-Hansgrohe e dell’Alpecin Fenix il gruppo continua ad avvicinarsi agli otto battistrada.

14.12 112 chilometri alla conclusione di Canale, e 4’10” di vantaggio per gli otto battistrada.

14.09 Ineos Grenadiers compatta intorno alla maglia rosa Filippo Ganna.

14.06 Il margine tra il gruppo e i battistrada è sceso sotto i cinque minuti.

14.03 Tornando alla diretta della tappa, ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

14.00 A cinque chilometri dal traguardo si supererà un altro strappetto ad Occhetti, per lanciarsi verso il finale in leggera ascesa.

13.57 Da segnalare lo strappo, nonché traguardo volante di Guarene a 15 chilometri dal traguardo, che negli ultimi 300 metri tocca anche tratti al 15%, e che potrebbe essere il punto di svolta della gara.

13.55 Il primo è il GPM di Piancanelli (km 122,2), un’ascesa di terza categoria di 7,6 chilometri al 4,8% con punte del 12%, seguita dal quarta categoria di Castino (km 144,5) con i suoi 4,9 chilometri al 5,2% e picchi dell’11%, e Manera (km 153,8) un altro GPM di quarta categoria di 5,4 chilometri al 5,4%, massimo 10%.

13.52 Dal traguardo volante di Canelli (km 114) si comincerà a fare sul serio con tre salite nella seconda parte di corsa che presentano alcuni tratti con pendenze difficili.

13.50 Adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio il finale di questa terza tappa.

13.48 Anche la Movistar sta avanzando nelle prime posizioni del gruppo.

13.45 Ecco un’immagine dei battistrada:

13.42 137 km al traguardo e 5’39” di vantaggio per gli otto al comando. Il gruppo vuole giocarsi il finale.

13.39 Fortunatamente la pioggia ha smesso di abbattersi sulla corsa.

13.36 Nella prima ora di corsa sono stati percorsi 46,9 km/h.

13.33 Attualmente Lars van den Berg (Groupama-FDJ) è il leader virtuale della corsa visto che, in classifica generale, ha soltanto 52″ di ritardo dalla maglia rosa Filippo Ganna.

13.30 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo Kometa), e gli olandesi Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

13.28 Gruppo in fila indiana.

13.25 Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) in testa al plotone.

13.22 150 km al traguardo e 6’13” di vantaggio per gli otto battistrada.

13.19 Intanto ecco le dichiarazioni pre tappa di uno dei super favoriti del giorno, Peter Sagan:

13.16 Bora-hansgrohe, Team DSM e Alpecin-Fenix in testa al gruppo maglia rosa.

13.13 Sale a 6’30” il vantaggio degli otto al comando.

13.10 Ricordiamo intanto che l’ucraino Andrii Ponomar, con i suoi 18 anni, è il più giovane di questo Giro d’Italia.

13.08 Ottime come sempre le Professional italiane, costantemente presenti nelle fughe.

13.05 Abbiamo dunque al comando tre azzurri: Rivi, Albanese e Zoccarato, poi due olandesi: Van der Hoorn e Van den Berg, uno svizzero, Pellaud, un ucraino Ponomar, e un francese Gougeard.

13.03 Sale a 4’50” il vantaggio dei fuggitivi.

13.00 La pioggia sta diminuendo d’intensità.

12.57 Ricordiamo dunque i nomi degli otto fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), Andrii Ponomar, Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (Eolo Kometa), Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

12.54 Si forma dunque un gruppo di otto battistrada! Presente anche Ponomar.

12.51 Pellaud sta aiutando Ponomar nel suo intento di rientrare nel gruppetto dei battistrada.

12.48 Gruppo staccato a 1’24”.

12.45 Da dietro prova a rientrare Andrii Ponomar (Androni Giocattoli-Sidermec).

12.43 Il gruppo lascia fare.

12.40 Abbiamo dunque al comando Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (Eolo Kometa), Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert).

12.37 Provano ad allungare in sette! Presente la maglia azzurra di leader dei GPM Vincenzo Albanese (Eolo Kometa).

12.34 Gruppo allungatissimo.

12.32 Partiti!

12.29 Pioggia sulla corsa.

12.27 I corridori si stanno incollanando verso la partenza ufficiale.

12.25 Tutto pronto per la partenza di questa terza tappa del Giro 2021.

12.22 Ecco a voi il tracciato odierno:

12.19 Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), il leader della classifica dei GPM:

12.16 Ecco Filippo Ganna, il leader della corsa con la sua maglia rosa che quest’oggi compie 90 anni:

💗 The Maglia Rosa turns 90 today. Happy Birthday! 💗 La Maglia Rosa compie 90 anni oggi. Buon compleanno!#Giro pic.twitter.com/9p9tcLstL3 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 10, 2021

12.13 Mentre questa è l’attuale classifica generale che vede sempre al comando Filippo Ganna:

12.10 Nel frattempo riviviamo assieme la tappa di ieri con la vittoria di Tim Merlier:

12.07 La tappa avrà inizio alle ore 12.20.

12.04 Il tutto per un dislivello complessivo di 2000 metri.

12.01 La frazione odierna infatti, presenta una prima parte perlopiù pianeggiante, e una seconda caratterizzata da diversi strappi con l’intento di intensificare ancor più la corsa.

11.58 Da Biella a Canale, i corridori dovranno percorrere 190 chilometri di tappa divisa in due parti nette.

11.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 190 chilometri. Prima di sposarsi verso l’Emilia-Romagna, i corridori dovranno affrontare una frazione dal finale incerto, e divisa in due parti: la prima pianeggiante, la seconda caratterizzata da quattro brevi ma intense ascese che potrebbero creare scompiglio in gruppo. Finale allo sprint o qualche scatto valoroso?

I primi 110 chilometri di corsa scorrono abbastanza tranquilli, con giusto un paio di rampe che possono essere superate di slancio. Dal traguardo volante di Canelli (km 114) si comincia a fare sul serio con tre salite nella seconda parte di corsa, che presentano alcuni tratti con pendenze difficili. La prima è Piancanelli (km 122,2), un’ascesa di terza categoria di 7,6 chilometri al 4,8% con punte del 12%, seguita dal quarta categoria di Castino (km 144,5) con i suoi 4,9 chilometri al 5,2% e picchi dell’11%, e Manera (km 153,8) un altro GPM di quarta categoria di 5,4 chilometri al 5,4%, massimo 10%.

Da segnalare anche lo strappo, nonché traguardo volante di Guarene a 15 chilometri dal traguardo, che negli ultimi 300 metri tocca anche tratti al 15%, e che potrebbe essere il punto di svolta della gara. A cinque chilometri dal traguardo si supera un altro strappetto ad Occhetti, per lanciarsi verso il finale nella cittadina di Canale. Quattro ampie curve nell’ultimo chilometro che immettono sul rettilineo d’arrivo in leggerissima ascesa, che potrebbe tagliare fuori i velocisti rimasti. Vista la conformazione della tappa, potrebbe esserci qualche scatto da finisseur.

Dopo la super volata di ieri, siamo più che convinti del fatto che Tim Merlier (Alpecin Fenix) non vorrà di certo mancare nuovamente all’appello. Mentre il campione europeo e italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), dopo il secondo posto di Novara, andrà a caccia di riscatto verso un’ipotetica prima vittoria nella Corsa Rosa. Tra gli uomini veloci e resistenti sugli strappi, è impossibile non citare il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), se non Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Ottime anche le speranze italiane oltre a Nizzolo, perchè spiccano corridori del calibro di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) e Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team). Tra i possibili outsider abbiamo anche Matej Mohoric (Bahrain Victorius). Ultimi, ma non ultimi, gli uomini della Deceuninck-Quick Step e gli agguerritissimi Joao Almeida e Remco Evenepoel, assieme a Mikkel Honoré.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse