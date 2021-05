Altro piazzamento per Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo della Bora-Hansgrohe si è dovuto accontentare del terzo posto nella Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021. Lo slovacco ha messo alla frusta la sua squadra durante la giornata per recuperare la fuga di giornata, da cui poi è uscito il vincitore Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert); nel momento più caldo però non è arrivato aiuto da parte di altri team interessati alla volata di gruppo.

Seppur la vittoria quest’oggi non sia arrivata, Sagan è contento del lavoro compiuto dai suoi compagni: “Penso che oggi avevamo la strategia migliore per oggi e che la squadra ha lavorato benissimo per metterla in pratica“ le sue parole sul sito ufficiale del team.

E proprio per questo lo slovacco ne ha approfittato per potersi complimentare con loro: “Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per il ritmo che hanno impresso alla corsa, hanno lavorato durissimo per darci una possibilità di vincere. Abbiamo fatto il meglio, come abbiamo fatto ogni giorno. Siamo una squadra che corre sempre per vincere, non per arrivare al secondo o al terzo posto“.

Peter Sagan, che molto probabilmente lascerà la Bora-Hansgrohe a fine stagione, vuole svestirsi i panni della squadra tedesca regalandole almeno la nona vittoria della sua vittoria al Giro d’Italia; il team va a segno consecutivamente dal 2017 e vuole proseguire sicuramente con la striscia positiva.

Foto: LaPresse