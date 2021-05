Spazio alle ruote veloci del gruppo per la quinta tappa del Giro d’Italia 2021 che si disputerà da Modena-Cattolica per un totale di 177 chilometri. Quella odierna sarà infatti una frazione che prevede un più che scontato finale allo sprint, visto e considerato che non figura alcun tipo di difficoltà altimetrica dall’inizio alla fine. Ma adesso andiamo a scoprire il percorso della tappa odierna e il programma.

Sarà un tappa assolutamente pianeggiante che si svolgerà quasi interamente sulla statale n. 9 della via Emilia nel lungo attraversamento che i corridori dovranno affrontare per gran parte dell’Emilia Romagna tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Nei 177 chilometri di continuo rettilineo dall’inizio a fine tappa, i corridori troveranno due traguardi volanti, quello di Imola al chilometro 70, e quello di Savignano sul Rubicone al chilometro 136,4.

Passati Rimini, Riccione e Misano Adriatico, gli ultimi chilometri di corsa saranno all’interno della città di Cattolica. Andranno superate diverse rotatorie e una serie di curve, tre a sinistra e una destra, prima di raggiungere il rettilineo di arrivo lungo 900 metri.

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La quinta tappa del Giro d’Italia 2021 partirà alle ore 13.10 da Modena e si concluderà intorno alle ore 17.15 a Cattolica. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.10 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 13.10 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00 e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.05.

Inoltre potrete seguire la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.45 per non perdervi nemmeno un secondo di questo quinto giorno della Corsa Rosa 2021.

