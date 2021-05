Oggi martedì 11 maggio si corre la quarta tappa del Giro d’Italia 2020, 187 km da Piacenza a Sestola. Si tratta di una frazione mossa che potrebbe riservare alcune sorprese e che potrebbe incidere anche sulla classifica generale dei favoriti per il successo finale della Corsa Rosa. I GPM di terza categora a Castello di Carpineti e Montemolino non vanno sottovalutati, poi un tratto di saliscendi e infine il Colle Passerino, un’ascesa di seconda categoria lunga 4,2 km al 9,9% di pendenza e con punte del 15%. La vetta è posta a 2,5 km dal traguardo. Si preannuncia grande selezione e lo spettacolo non mancherà.

La tappa si snoda interamente in Emilia-Romagna. Si attraversano le province di Piacenza e Parma (passando per entrambi i capoluoghi), Reggio Emilia e Modena. Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Piacenza-Sestola, quarta tappa del Giro d’Italia 2021. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

PIACENZA-SESTOLA, QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PIACENZA: Piacenza, Pontenure, Roveleto, Fiorenzuola d’Adda.

PROVINCIA DI PARMA: Fidenza, Sanguinaro, Ponte Taro, Parma, Botteghino, Traversetolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: San Polo d’Enza, Ciano d’Enza, Rosena, Vercallo, La Stella, Casina, Cigarello, Carpineti, Castello di Carpineti, Colombaia sul Secchia, Ponte Secchia, Ponte Dolo.

PROVINCIA DI MODENA: Ponte Dragone, Savoniero, Palagano, Montemolino, Mocogno, Lama Mocogno, Ponte di Strettara, Montecreto, Roncoscaglia, Poggioraso, Fanano, Colle Passerino, Sestola.

PIACENZA-SESTOLA GIRO D’ITALIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 11 MAGGIO:

12.05 Partenza

17.00-17.35 (circa) Arrivo

PIACENZA-SESTOLA GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalla ore 12.00 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse