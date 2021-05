Il meteo si preannuncia a dir poco inclemente nella frazione di domani del Giro d’Italia 2021, la quarta di quest’edizione della Corsa Rosa, l’impegnativa Piacenza-Sestola. Le temperature, infatti, saranno attorno ai 10° e le previsioni chiamano pioggia, per tutto il pomeriggio, dalla partenza all’arrivo. Aggiungiamoci, inoltre, che dovrebbe soffiare anche un forte vento. Considerato che il tracciato e anche la salita finale sono tutto fuorché banali, si rischia di assistere a una tappa assai dura.

Già in condizioni normali, probabilmente, la Piacenza-Sestola era la frazione più insidiosa, per gli uomini di classifica, di tutta la prima settimana. Negli ultimi cento chilometri, infatti, non c’è un metro di pianura e l’erta conclusiva presenta, al suo interno, ben quattro chilometri al 10% di media, ove un corridore esplosivo, come ad esempio Simon Yates, può staccare tutti gli altri favoriti e guadagnare, su di essi, più di qualche secondo.

Col fattore pioggia, inoltre, c’è da considerare che diventerebbero ben più insidiose anche le numerose discese presenti sul tracciato. Con la strada viscida, infatti, il rischio di cadere aumenta a dismisura e questo, verosimilmente, farà sì che, in gruppo, si diffonda un certo nervosismo. Tutti i corridori, sicuramente, vorranno rimanere nelle posizioni di testa ogni volta che la strada andrà giù.

Per quanto concerne la maglia rosa Filippo Ganna, il verbanese, probabilmente, sarà costretto a cedere il simbolo del primato. La salita finale è troppo dura e troppo lunga, in linea teorica, per un atleta con le sue caratteristiche. Inoltre, se le previsioni meteo venissero rispettate, la Ineos gli chiederà pure di sacrificarsi per aiutare i compagni Pavel Sivakov ed Egan Bernal a rimanere nelle posizioni di testa durante le fasi concitate della tappa.

Foto: Lapresse