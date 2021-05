Dopo tre giornate interlocutorie in quest’apertura di Giro d’Italia 2021, arriva una tappa dura che può scombussolare già la classifica generale. Oggi, martedì 11 maggio, andrà in scena la quarta frazione con i suoi 188 chilometri tra Piacenza e Sestola. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma, altimetria e favoriti.

PERCORSO

Tappa definita da due parti separate. La prima è completamente rettilinea e pianeggiante lungo la Via Emilia che condurrà il gruppo fino a Parma. Da qui in avanti il tracciato si farà più mosso e impegnativo. Passato San Polo d’Enza, si supererà il traguardo volante di Rossena (km 86,8), per poi affrontare un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%, e Montemolino (km 143,4), 2 chilometri al 10,9% e punte del 13,6% in vetta.

Dopo Montecreto la corsa arriverà a Fanano (km 180,2), dov’è presente il secondo traguardo volante di giornata. Da qui avrà inizio la salita di seconda categoria del Colle Passerino con pendenze per lunghi tratti oltre il 10%, e punte prolungate del 13-14% nei suoi 4,3 chilometri totali. A 2000 metri dall’arrivo, la strada scenderà per circa 800 metri, per poi riprendere a salire leggermente. A 750 metri dal traguardo fino ai – 250, il fondo è in pavé, mentre gli attimi conclusivi nuovamente su asfalto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Questa quarta tappa prenderà il via alle ore 12.05 e terminerà intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.00 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.00. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.30.

Martedì 11 maggio

Quarta tappa: Piacenza-Sestola (188 km)

Partenza: ore 12.05

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

FAVORITI

Probabilmente potremmo assistere al primo scontro diretto tra gli scalatori. Il più atteso al momento è sicuramente Simon Yates (Bike-Exchange), reduce da un Tour of the Alps devastante e perfettamente a suo agio su un arrivo simile. Dovrà difendersi invece Egan Bernal (Ineos Grenadiers), con lo squadrone britannico a supportarlo (compreso Ganna, che dovrebbe perdere la Maglia Rosa). Occhio ad Aleksandr Vlasov: il russo dell’Astana PremierTech ha stupito a cronometro e sembra essere già in un eccellente stato di forma. All’attacco anche la coppia di giovani della Deceuninck Quick-Step formata da Joao Almeida e Remco Evenepoel. L’Italia, in una frazione simile, dovrà difendersi con i veterani Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali, mentre per il successo parziale spera in Davide Formolo e Giulio Ciccone, che proprio a Sestola colse il suo primo trionfo tra i professionisti nel 2016.