Una coppia di capitani per il Team DSM, quella formata da Romain Bardet e Jai Hindley. Oggi, nel primo arrivo duro del Giro d’Italia 2021, a convincere è stato più il francese dell’australiano: per il transalpino 1’48” di ritardo da Joe Dombrowski, 2’11” per il secondo dell’ultima edizione della Corsa Rosa.

Le parole di Bardet ai microfoni della squadra: “È stata una tappa piuttosto dura con la pioggia battente tutto il giorno e alcune salite difficili, ma penso che sia andata abbastanza bene per noi. Non ero troppo lontano dai primi nell’ultima salita quando sono arrivati ​​gli attacchi quindi penso che alla fine sia stata una buona tappa. I ragazzi hanno protetto me e Jai molto bene per tutto il giorno. Penso che possiamo lavorare su questo, le gambe sono buone e miglioreremo giorno dopo giorno. È stata una bella giornata”.

Il commento di Hindley: “Oggi è stato uno sforzo di squadra fortissimo da parte dei ragazzi. Avevamo Nico in fuga, il che era positivo, quindi potevamo semplicemente stare tranquilli e il resto dei ragazzi ci ha protetto bene per tutta la giornata. Era un percorso probante; sempre salita o discesa, a sinistra o a destra, reso ancora più difficile dalle condizioni di bagnato. I ragazzi ci hanno protetto bene per la salita finale ed è stata una buona corsa”.

Foto: Lapresse