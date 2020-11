LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: Roglic vince e si prende la maglia rossa. Carapaz: “Corsa aperta”. Ottimo Cattaneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nuova classifica generale: Roglic in testa, Carapaz a 39″. 17° Mattia Cattaneo

Primoz Roglic vince la cronometro, ma Carapaz e Carthy limitano benissimo i danni

Primoz Roglic vince e sorride: "Crono all'altezza dei miei livelli. Poco vantaggio? Meglio essere davanti che dietro"

Richard Carapaz limita i danni: "Contento del risultato, la corsa è aperta: siamo venuti qui per vincere"

Tutte le classifiche della Vuelta: Primoz Roglic maglia rossa e verde

Video highlights della tappa di oggi alla Vuelta: Roglic vince la cronometro ed è la nuova maglia rossa

17.31 Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo anche domani!

17.30 La nuova classifica generale:

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 49H 16′ 16” – B : 42” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 49H 16′ 55” + 00H 00′ 39” B : 16” –

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 49H 17′ 03” + 00H 00′ 47” B : 10” –

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 49H 17′ 58” + 00H 01′ 42” B : 22” –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 49H 19′ 39” + 00H 03′ 23” B : 4” –

6 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 49H 22′ 31” + 00H 06′ 15” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 49H 23′ 30” + 00H 07′ 14” B : 6” –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 49H 24′ 55” + 00H 08′ 39” B : 5” –

9 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 49H 25′ 04” + 00H 08′ 48” B : 6” –

10 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 49H 25′ 39” + 00H 09′ 23” – –

11 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 49H 26′ 52” + 00H 10′ 36” – –

12 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 49H 27′ 01” + 00H 10′ 45” B : 10” –

13 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 49H 27′ 35” + 00H 11′ 19” – –

14 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 49H 30′ 00” + 00H 13′ 44” – –

15 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 49H 30′ 36” + 00H 14′ 20” – –

16 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 49H 31′ 50” + 00H 15′ 34” B : 12” –

17 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 49H 32′ 27” + 00H 16′ 11” – –

18 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 49H 34′ 19” + 00H 18′ 03” B : 19” –

19 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 49H 34′ 27” + 00H 18′ 11” B : 3” –

20 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 49H 45′ 54” + 00H 29′ 38” – –

17.30 Grande prestazione di Mattia Cattaneo che conclude in sesta posizione.

17.29 la top-20 della frazione odierna:

01 Primoz Roglic Team Jumbo – Visma 46:39

02 William Barta CCC Team + 01

03 Nelson Oliveira Movistar Team + 10

04 Hugh Carthy EF Pro Cycling + 25

05 Bruno Armirail Groupama-FDJ + 41

06 Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step +46

07 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 49

08 Remi Cavagna Deceuninck-Quick Step + 58

09 David De La Cruz UAE Team Emirates + 59

10 Jasha Sütterlin Team Sunweb + 01:07

11 Wout Poels Bahrain-McLaren + 01:12

12 Marc Soler Movistar Team + 01:12

13 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 01:17

14 Jannik Steimle Deceuninck-Quick Step + 01:29

15 Thymen Arensman Team Sunweb + 01:30

16 Enric Mas Movistar Team + 01:43 12

17 Clément Champoussin AG2R La Mondiale + 01:44

18 Alex Edmondson Mitchelton-Scott + 01:45

19 Felix Großschartner Bora – Hansgrohe + 01:54

20 Gino Mäder NTT Pro Cycling Team + 01:56

17.26 Roglic ora ha 39″ su Carapaz in classifica generale e 47″ su Carthy.

17.25 Roglic vince la cronometro e guadagna 25″ su Carthy e 49″ su Carapaz. Lo sloveno è stato il più forte in salita, dove Carapaz, invece, ha ceduto un po’.

17.24 Crono ottima di Carapaz che chiude a 49″ da Roglic.

17.21 Carapaz è a 500 metri dall’arrivo. Si è difeso benissimo oggi.

17.20 Arriva Roglic che fa il miglior tempo per appena un secondo.

17.18 Arriva Hugh Carthy al traguardo. Il britannico chiude a 24″ da Barta.

17.17 Arriva Daniel Martin al traguardo. Decimo provvisorio a 1’16” da Barta.

17.15 Al cambio bici Carapaz perde venti secondi da Roglic. Ci si gioca tutto in salita. Intanto arriva Enric Mas al traguardo. Perde 1’42” da Barta. Molto deludente.

17.13 Roglic al momento del cambio bici ha 18″ di vantaggio su Carthy. Intanto Poels chiude a 1’11” da Barta al traguardo.

17.12 Carthy inizia il muro finale. Tra poco tocca a Roglic.

17.09 Vlasov al traguardo perde 2’16” da Barta.

17.07 Carapaz passa a 36″ da Barta al secondo intertempo. Perde 19″ da Roglic.

17.04 Roglic passa all’intertempo a 17″ da Barta, è in rimonta e ora è davanti di un secondo a Carthy.

17.03 Hugh Carthy perde 18″ da Barta al primo intermedio.

16.59 Enric Mas al secondo intermedio perde 1’22” da Barta all’intermedio. Intanto De la Cruz chiude la crono al sesto posto provvisorio a 58″ da Barta.

16.57 Molto bene Poels che passa a 1’03” da Barta al secondo intermedio.

16.55 Valverde perde 1’47” da Barta al secondo intertempo, mentre Grossschartner 1’22”.

16.53 Vlasov perde 1’53” da Barta al secondo intertempo.

16.52 Ottima partenza di Carapaz che perde appena 4″ da Roglic.

16.49 Roglic dietro Carthy, passa a 13″ dai primi due. Intanto Cattaneo conclude quarto provvisorio a 45″ da Barta.

16.48 Grande inizio di crono di Hugh Carthy che perde appena 11″ da Barta all’intertempo. Martin meglio di Mas, invece, 36″ da Barta per lui.

16.45 Enric Mas perde 44″ da Will Barta al primo intertempo.

16.43 Buona prova di De la Cruz intanto, il quale perde 34″ da Barta al secondo intermedio.

16.42 Tempo simile per Poels che perde 36″ da Barta al primo intertempo.

16.40 Partito bene Grossschartner che al primo intermedio perde 34″ da Barta.

16.39 Will Barta fa il nuovo miglior tempo. Battuto Oliveira per 9″.

16.37 Valverde perde 53″ da Barta e Oliveira al primo intermedio.

16.36 Vlasov perde 58″ da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.36 Parte la maglia roja Richard Carapaz!

16.35 Nieve perde 1’47” da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.33 Sta andando molto forte Mattia Cattaneo che al secondo intertempo perde solo 38″ dai primi due. E sul muro può guadagnare. Parte Roglic nel frattempo.

16.32 Marc Soler perde 1’02” da Barta e Oliveira al secondo intertempo. Intanto Barta inizia il muro.

16.31 Sesto tempo al traguardo per Champoussin che chiude a 1’34” da Oliveira. Intanto passa al primo intertempo Gaudu che perde 1’15” da Barta e parte Hugh Carthy, il re dell’Angliru.

16.29 E’ partito Mas e ora sta scendendo dalla pedana Daniel Martin. Mancano solo i primi tre.

16.26 Solo i primi cinque della generale non sono ancora partiti.

16.25 E’ pronto a partire anche Wout Poels.

16.24 Barta ha lo stesso tempo di Oliveira anche al secondo intertempo. Intanto sono partiti anche Vlasov e Grossschartner.

16.19 Oliveira fa il nuovo miglior tempo: 48″ meglio di Cavagna.

16.18 Arensman quarto provvisorio a 32″ da Cavagna.

16.15 Marc Soler passa a 41″ da Barta e Oliveira al primo intertempo.

16.13 Bagioli perde 1’40” da Oliveira al secondo intertempo.

16.11 Oliveira cambia bici e inizia il muro. Intanto parte De la Cruz.

16.09 Will Barta della CCC fa registrare lo stesso tempo di Oliveira al primo intermedio.

16.07 E’ partito Guillaume Martin, mancano solo gli ultimi sette della classifica generale.

16.04 Ottimo primo intertempo di Armirail che passa secondo a 12″ da Oliveira.

16.03 Oliveira primo anche al secondo intermedio. Il portoghese, ora, ha 25″ di vantaggio su Cavagna.

16.02 L’azzurro Andrea Bagioli perde 59″ da Oliveira al primo intertempo.

16.00 Buoni tempi al primo intermedio per due giovani che vanno molto forte in salita, vale a dire Thymen Arensman della Sunweb, settimo a 37″ da Oliveira, e Clement Champoussin, 11esimo a 46″ dal portoghese. Possono fare ambedue un’ottima prova dato che sul muro se la caveranno meglio rispetto agli specialisti puri.

15.57 Soltanto 9″ di ritardo al traguardo da Cavagna per il tedesco Jasha Sutterlin (Team Sunweb)!

15.53 Alle 16.02 partirà il terzo e ultimo azzurro presente in questa Vuelta, il bergamasco Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).

15.50 ATTENZIONE! Miglior tempo al primo intermedio per Nelson Oliveira (Movistar), transitato in 14’37”, ossia con 16″ di vantaggio su Edmondson!

15.47 Tra 1′ partirà l’ex campione italiano Davide Formolo (UAE Team Emirates), mentre Andrea Bagioli (Deceuninck-Quicjìk Step) è partito alle 15.40.

15.44 Ecco l’attuale top ten di tappa:

1. CAVAGNA Rémi 47:37.530

2. STEIMLE Jannik 48:08.180

3. EDMONDSON Alex 48:24.540

4. TANFIELD Harry 48:52.520

5. OLIVEIRA Ivo 48:53.840

6. VAN MOER Brent 49:16.970

7. DAVIES Scott 49:21.960

8. GARRISON Ian 50:50.330

9. WRIGHT Alfred 50:56.450

10. DEWULF Stan 51:08.660

15.40 48’08” al traguardo per Jannik Steimle, secondo a 31″ dal suo compagno di squadra Cavagna.

15.37 Attenzione al tedesco Jasha Sutterlin (Team Sunweb), che è transitato al secondo intermedio con soli 4″ di ritardo da Cavagna!

15.33 Partito un altro possibile favorito: il portoghese Nelson Oliveira (Movistar).

15.31 Ecco l’arrivo di Rémi Cavagna:

🏁 Etapa 13 – Stage 13 | #LaVuelta20 🇪🇸 Gran referencia en meta para @remicav, mejor tiempo con 47’37” 🔥

🇬🇧 Cavagna sets by far the new best time 🔥 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/H4OklRK2sC — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

15.28 Sicuramente quello di Cavagna è il primo vero riferimento cronometrico per gli altri favoriti di giornata e i big della generale, specialmente per Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che al momento è a soli 10″ dalla maglia rossa di Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

15.25 ED È PRIMO!!! Nuovo miglior tempo al traguardo per il campione nazionale transalpino delle prove contro il tempo Rémi Cavagna, che supera Edmondson per ben 47″!!! Ottima prestazione che rispetta i pronostici per il giovane francese della Deceuninck-Quick Step.

15.23 Cavagna è in prossimità dell’arrivo.

15.20 Intanto ecco un focus su questi 1900 metri conclusivi che presentano punte del 14,8%, una vera e propria rampa:

Today’s ITT ends with a Cat 3 climb. It’s only 1.8km long, but the average gradient is 14.8% 😲

The wind is now gusting at 28 km/h from the east, so they’ll be riding straight into it on the ascent.

Check out the climb profile in detail.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/todFTW88hw — letourdata (@letourdata) November 3, 2020

15.17 Cambio di bici per Cavagna, che è pronto ad affrontare l’ascesa finale del Mirador de Ézaro!

15.13 Ecco la top ten provvisoria al traguardo:

1 EDMONDSON Alex 48.24,54

2 TANFIELD Harry 48.52,52

3 OLIVEIRA Ivo 48.53,84

4 GARRISON Ian 50.50,33

5 MØRKØV Michael 51.11,42

6 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 51.18,37

7 LIGTHART Pim 51.49,40

8 DYBALL Benjamin 51.51,99

9 OLIVEIRA Rui 51.52,27

10 MOLENAAR Alex 52.11,54

15.09 Ed ecco che Rémi Cavagna fa segnare il nuovo miglior tempo al secondo intermedio in 30′ 42″! 8″ meglio di Tanfield. Adesso arriva la parte decisiva.

15.06 Molto bene la Deceuninck-Quick Step, che oltre a Cavagna e Morkov, ha lanciato un Jannik Steimle agguerritissimo. Per lui soltanto 5″ di ritardo da Edmondson al primo intermedio.

15.02 Attualmente l’unico che potrebbe impensierire Edmondson sembra essere Cavagna.

14.58 Male Van Garderen, che al primo intermedio ha fatto registrare un ritardo di ben 1’58” da Edmondson.

14.55 Partito anche il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome (Ineos Grenadiers).

14.53 Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) è terzo al primo intermedio a soli 2″ da Edmondson!

14.50 Terzo posto provvisorio per il velocista irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), che però ha chiuso la sua prova a ben 4’41” da Edmondson.

14.47 Rimonta nel finale di tappa per l’australiano Alex Edmondson (Mitchelton-Scott) che ha chiuso la sua prova in 48′ 24″ con 28″ di vantaggio su Harry Tanfield (AG2R).

14.44 Partito un possibile favorito come lo statunitense Tejay Van Garderen (EF Pro Cycling).

14.41 16′ 08″ a 01′ 15″ per Enrico Gasparotto (NTT) al primo intermedio.

14.39 Male anche un grandissimo esperto come il giovane Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), che ha chiuso il primo intermedio in 15′ 40″ a 47″ da Edmondson.

14.36 Non bene Rui Oliveira (UAE Team Emirates), quarto al secondo intermedio con 32′ 57″ e un ritardo di ben 02′ 07″ da Tanfield.

14.33 Ecco uno dei grandi favoriti di giornata, il campione nazionale francese delle prove contro il tempo Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step):

14.29 31′ netti al secondo intermedio per Edmondson, che si piazza secondo a 10″ da Tanfield.

14.25 Delage, secondo al secondo intermedio, è transitato con un ritardo di ben 3’15”.

14.21 Harry Tanfield (AG2R) fa segnare il miglior tempo al secondo intermedio con 30’50”.

14.17 Terzo tempo all’intermedio per Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step) con 15.52″ e un ritardo di 59″ da Edmondson.

14.13 Al momento soltanto Edmondson e Tanfield sono riusciti a chiudere l’intermedio sotto i 15′.

14.09 Ma migliora per un solo secondo l’australiano Alex Edmondson (Mitchelton-Scott).

14.06 Miglior tempo all’intermedio per il britannico Harry Tanfield (AG2R) con 14’54”.

14.02 Partito Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), vincitore della nona tappa ad Aguilar de Campoo.

13.58 Ultimi momenti di riscaldamento:

13.55 La pedana di partenza:

13.49 Il primo a scattare è stato ovviamente Delage.

13.47 PARTITI! Inizia la cronometro che potrebbe decidere la Vuelta.

13.44 A brevissimo scatterà questa prova contro il tempo:

13.40 L’attesa è ovviamente tutta per la sfida tra i primi due della classifica generale: Primoz Roglic va nuovamente a caccia della Maglia Rossa vestita al momento da Richard Carapaz.

13.36 Andiamo a scoprire la tappa odierna nel dettaglio:

13.32 Il primo a scattare dalla pedana posta in quel di Muros sarà Mikael Delage alle 13.47.

13.30 Tutto pronto nella zona di partenza per i primi corridori al via.

11.16 Ieri sono stati effettuati 681 test: per fortuna nessun positivo al Covid-19. La bolla sta funzionando bene.

11.14 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della tappa di oggi della Vuelta.

La presentazione della tappa odierna – La startlist e gli orari di partenza della cronometro – La cronaca della dodicesima tappa – Le pagelle della dodicesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2020. Dopo la seconda e ultima giornata di riposo, la grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua terza settimana con l’insidiosa cronometro individuale di 33,7 chilometri tra Muros e Mirador de Ézaro. Dumbría, che potrebbe ridisegnare pesantemente la classifica generale. Il primo corridore a partire sarà il francese Mickael Delage (Groupama-FDJ) alle ore 13.33, mentre l’attuale maglia rossa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) scenderà dalla rampa alle ore 16.39.

Sarà una prova contro il tempo piena di incognite, nonché il palcoscenico ideale per gli specialisti che potranno fare la differenza sugli scalatori puri nei primi 31 chilometri totalmente pianeggianti, prima della scalata finale al Mirador de Ézaro, che potrebbe indurre i corridori a cambiare la propria bici. L’erta conclusiva è un GPM di terza categoria. Il Mirador de Ézaro è un’ascesa di soli 1800 metri, ma con una pendenza media del 14,8%. Una vera e propria rampa.

L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) partirà come leader della classifica generale e dovrà cercare di limitare i danni nella prova contro il tempo, poco congeniale alle sue caratteristiche. Il grande favorito della vigilia è quindi lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo in classifica generale a soli 10” di distacco dal sudamericano, e desideroso di riscatto dopo la cronometro maledetta del Tour a La Planche des Belles Filles.

C’è grande attesa anche per il britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), che è terzo a soli 32”, per l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), quarto a 35”, e l’iberico Enric Mas (Movistar), quinto a 1’50”; sono loro gli altri tre uomini in lotta per il podio madrileno. Per la vittoria di tappa, tra i favoriti troviamo il campione nazionale francese delle prove contro il tempo Rèmi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), il portoghese Nelson Oliveira (Movistar) e l’iberico Ion Izagirre (Astana).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della tredicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 13.00. Buon divertimento!

