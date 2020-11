Vuelta a España 2020, Mattia Cattaneo: “Spero di chiudere nella top-20, sapevo di andare bene a cronometro”

Mattia Cattaneo si è reso protagonista di un’eccellente cronometro individuale alla Vuelta di Spagna 2020. Il capitano della Deceuninck-Quick Step ha terminato al sesto posto la prova contro il tempo, 33,7 km da Muros a Mirador de Ezaro (31,9 km pianeggianti e poi rampa finale al 14% di pendenza media). Il 30enne ha pagato 46” secondi di ritardo dal vincitore Primoz Roglic e grazie a questo risultato ha recuperato una posizione in classifica generale. Al momento il ragazzo di Alzano Lombardo si trova al 17mo posto ed è in piena lotta per concludere la corsa a tappe iberica in top-20, risultato comunque prestigioso per quello che è il migliore italiano alla Vuelta.

Mattia Cattaneo ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali ufficiali della Deceuninck-Quick Step: “Sapevo di non andare male nelle cronometro di un Grande Giro e oggi lo ho dimostrato, anche se non me lo aspettavo perché era la prima prova contro il tempop della stagione. Mi sono sentito sempre bene, amministrando la velocità e la potenza. Ho ottenuto questo risultato anche grazie alla fantastica bicicletta Specialized. Tutti dicono che le gambe fanno la differenza, ma non puoi ottenere ottimi risultati se non hai una grande bici come quella che ho avuto oggi. È stata la migliore cronometro della mia cronometro e spero di concludere la Vuelta nella top-20 in classifica generale“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

