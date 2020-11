Vuelta a España 2020, Roglic e Carapaz spalla a spalla sulla salitella finale. Carthy più legnoso, classifica invariata

Giornata interlocutoria per una Vuelta a España 2020 che si avvia alla conclusione. Siamo nel vivo della terza settimana, domenica ci sarà la passerella finale in quel di Madrid, ma i giochi sono ancora apertissimi in classifica generale nonostante la cronometro individuale di ieri. Primoz Roglic è sempre al comando, ma il suo margine sui diretti rivali è inferiore al minuto.

Oggi non c’è stata occasione per Richard Carapaz e Hugh Carthy di provare a guadagnare qualcosa sul campione sloveno. La fuga è andata via sin dalle prime fasi ed ha premiato un sempre attivo Tim Wellens. Il plotone ha preferito lasciare il successo agli attaccanti, così anche gli abbuoni (che possono far gola al secondo e al terzo della classifica generale) sono stati assegnati ai fuggitivi.

In un tratto finale molto tortuoso, in leggera salita e con molte curve, in gruppo, nonostante si fosse a più di 3′ di ritardo da coloro che sono andati a giocarsi la vittoria, è scattata la bagarre. A provare a guadagnare qualche metro è stato Daniel Martin, che si è aggiudicato la volata del plotone, con i pimpanti Roglic e Carapaz, praticamente spalla a spalla. Meno attivo Carthy, con una pedalata più legnosa, che in ogni caso può dire poco verso le prossime giornate.

Foto: Lapresse