Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Tappa molto difficile, giornata positiva per noi”

Primoz Roglic ha conservato la maglia rossa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Lo sloveno non ha minimamente faticato in occasione di una frazione mossa di 205 km da Lugo a Ourense, sulla salitella conclusiva è rimasto sempre davanti al drappello dei migliori e resta così al comando della classifica generale con 39” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz e 47” sul britannico Hugh Carthy. Il capitano della Jumbo-Visma ha conquistato il simbolo del primato al termine della cronometro di ieri e ora a spaventarlo maggiormente è l’arrivo in salita di sabato, dove si deciderà il nome del vincitore della corsa a tappe in terra iberica.

Primoz Roglic, oggi decimo al traguardo nella tappa vinta dal belga Tim Wellens, ha analizzato la sua prestazione in questo modo: “La tappa è stata molto difficile e veloce per noi, ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo tutti qui per correre. La tappa è stata veloce e dura fino all’arrivo. I ragazzi che sono andati in fuga sono stati molto forti, per noi era quasi impossibile andarsi a riprenderli. La giornata è stata positiva per noi“.

Foto: Lapresse