Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia si conferma quarta. Ulissi 8°, perdono una posizione Nibali e Ganna. Pogacar e Slovenia in testa

L’Italia resta al quarto posto nel Ranking per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Gli azzurri restano giù dal podio dopo aver perso una posizione un paio di settimane fa. Al comando si conferma la Slovenia, grazie soprattutto alla doppietta firmata da Tadej Pogacar e Primoz Roglic al Tour de France. La nostra Nazionale è attardata di quasi 1200 punti dal Belgio, mentre la Francia occupa il secondo posto e si è portata ad appena 153 punti di distacco dalla compagine balcanica.

Sostanzialmente non ci sono state variazioni di rilievo negli ultimi sette giorni, uno scossone ci sarà martedì prossimo, quando la classifica verrà aggiornata al termine della Vuelta di Spagna. Lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France, si conferma al comando davanti al connazionale Primoz Roglic, il quale si trova in testa alla classifica della Vuelta di Spagna e può confermare il successo dello scorso anno. L’alfiere della UAE Emirates precede l’uomo della Jumbo-Visma di appena 25 punti: ai fini dell’assegnazione del numero 1 al termine della stagione sarà decisivo l’esito della corsa a tappe in terra iberica. Terzo posto per il belga Wout van Aert, vincitore della Milano-Sanremo che precede il danese Jakob Fuglsang (primo al Giro di Lombardia e sesto al Giro d’Italia), ora quarto dopo aver scavalcato l’olandese Mathieu van der Poel (trionfatore al Giro delle Fiandre). Diego Ulissi è sempre il migliore italiano con la sua ottava posizione alle spalle del francese Julian Alaphilippe (Campione del Mondo) e dell’australiano Richie Porte.

Entrano in top-10 anche l’olandese Wilco Kelderman (28 posizioni recuperate grazie al terzo posto nella Corsa Rosa) e il francese Arnaud Demare (ha vinto quattro tappe e la maglia ciclamino). Vincenzo Nibali, Giacomo Nizzolo, Filippo Ganna hanno perso una posizione per colpa dello svizzero Stefan Kueng (vincitore ai Campionati Nazionali e risalito così di cinque piazze): lo Squalo è 27mo appena dietro al Campione d’Europa, mentre il Campione del Mondo a cronometro è 29mo. Di seguito i ranking UCI aggiornati al 3 novembre.

RANKING UCI (aggiornati al 3 novembre 2020):

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10):

1. Slovenia 9.479

2. Francia 9.326,83

3. Belgio 8.560

4. Italia 7.375

5. Paesi Bassi 6.581,5

6. Australia 6.496

7. Colombia 6.180,49

8. Danimarca 5.598

9. Spagna 5.407,5

10. Germania 4.978

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10):

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 3970

2. Primoz Roglic (Slovenia) 3945

3. Wout van Aert (Belgio) 2700

4. Jakob Fuglsang (Danimarca) 2157,5

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2040

6. Julian Alaphilippe (Francia) 1795,83

7. Richie Porte (Australia) 1733

8. Diego Ulissi (Italia) 1671

9. Wilco Kelderman (Paesi Bassi) 1594,5

10. Arnaud Demare (Francia) 1550

RANKING UCI ITALIANI (TOP-250):

8. Diego Ulissi 1671

26. Giacomo nizzolo 1115

27. Vincenzo Nibali 1114

29. Filippo Ganna 1068

55. Matteo Trentin 651

57. Alberto Bettiol 649

65. Giulio Ciccone 575

70. Andrea Vendrame 532

76. Andrea Pasqualon 500

79. Fausto Masnada 483

88. Davide Ballerini 548

91. Damiano Caruso 448

92. Davide Formolo 438,5

109. Sonny Colbrelli 400

119. Andrea Bagioli 349,33

126. Jacopo Mosca 325

137. Diego Rosa 288

151. Lorenzo Rota 266

160. Matteo Moschetti 255

162. Elia Viviani 254

166. Danilo Celano 248

167. Niccolò Bonifazio 242

173. Alessandro Fedeli 224

185. Gianluca Brambilla 207

191. Fabio Felline 197

197. Alessandro De Marchi 195

200. Luca Wackermann 200

201. Alessandro Covi 192

205. Luca Mozzato 186

218. Nicola Conci 174

224. Domenico Pozzovivo 170

226. Giovanni Visconti 168

233. Kristian Sbaragli 163

