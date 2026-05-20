Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez cala il tris in volata a Chiavari. Ulissi sul podio
Tutti aspettavano la fuga e la fuga è arrivata al traguardo. Il successo sorride, ancora una volta, ad uno dei protagonisti della prima fase della gara, il principale favorito della vigilia. L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince allo sprint l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri.
L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG centra così il suo terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, il quarto totale per la formazione emiratina. L’ecuadoriano batte in volata lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team con una progressione inesorabile che non concede scampo al rivale.
Completa il podio di giornata l’italiano Diego Ulissi della XDS Astana Team che s’impone nella volata degli inseguitori davanti al russo Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe e all’australiano Chris Harper della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.
I colori italiani completano l’ottima giornata con il sesto posto di Christian Scaroni della XDS Astana Team, il settimo di Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta, l’ottavo di Simone Gualdi della Lotto Intermarché e il decimo di Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step. Il gruppo maglia rosa taglia il traguardo con un ritardo di 3’24”.
ORDINE DI ARRIVO UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA
1 NARVAEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 4:33:43 0:00
2 MAS Enric Movistar Team 0:12
3 ULISSI Diego XDS Astana Team 0:11
4 HARPER Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
5 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe
6 SCARONI Christian XDS Astana Team 1:13
7 CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta 1:15
8 GUALDI Simone Lotto Intermarché 2:17
9 BARGUIL Warren Team Picnic PostNL 2:19
10 RACCAGNI NOVIERO Andrea Soudal Quick-Step
11 BAIS Mattia Team Polti VisitMalta 3:16
12 POELS Wout Unibet Rose Rockets 3:24
13 ZUKOWSKY Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
14 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step
15 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious
16 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ United
17 PIGANZOLI Davide Team Visma | Lease a Bike
18 SVESTAD-BÅRDSENG Embret Netcompany INEOS
19 BERNAL Egan Netcompany INEOS
20 DE LA CRUZ David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
21 LÓPEZ Harold Martín XDS Astana Team
22 ARRIETA Igor UAE Team Emirates – XRG
23 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla
24 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS
25 KULSET Johannes Uno-X Mobility
26 HAIG Jack Netcompany INEOS
27 TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta
28 SHEFFIELD Magnus Netcompany INEOS
29 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike
30 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe
31 ZWIEHOFF Ben Red Bull – BORA – hansgrohe
32 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike
33 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious
34 CICCONE Giulio Lidl – Trek
35 GEE-WEST Derek Lidl – Trek
36 BARTA Will Tudor Pro Cycling Team
37 BELOKI Markel EF Education – EasyPost
38 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe
39 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team
40 HATHERLY Alan Team Jayco AlUla
41 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team
42 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team
43 MÜHLBERGER Gregor Decathlon CMA CGM Team
44 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe
45 HIRT Jan NSN Cycling Team
46 LÓPEZ Juan Pedro Movistar Team
47 SCOTSON Callum Decathlon CMA CGM Team
48 STAUNE-MITTET Johannes Decathlon CMA CGM Team
49 DONOVAN Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:41
50 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 6:46
51 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 7:53
52 SOBRERO Matteo Lidl – Trek 8:35
53 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 8:49
54 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 9:17
55 KENCH Josh Groupama – FDJ United 10:14
56 STUYVEN Jasper Soudal Quick-Step 12:48
57 CAMPAENAERTS Victor Team Visma | Lease a Bike
58 BAYER Tobias Alpecin – Premier Tech 14:10
59 MIFSUD Andrea Team Polti VisitMalta
60 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL
61 SWIFT Connor Netcompany INEOS
62 SCHULTZ Nick NSN Cycling Team
63 RUBIO Einer Movistar Team
64 ROTA Lorenzo Lotto Intermarché
65 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates – XRG
66 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek
67 TURNER Ben Netcompany INEOS 16:57
68 VERGALLITO Luca Alpecin – Premier Tech 17:26
69 WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team
70 PAASSCHENS Mathijs Bahrain – Victorious 19:16
71 ROLLAND Brieuc Groupama – FDJ United
72 SEGAERT Alec Bahrain – Victorious
73 KIELICH Timo Team Visma | Lease a Bike
74 STRONG Corbin NSN Cycling Team
75 GANNA Filippo Netcompany INEOS
76 BETTIOL Alberto XDS Astana Team
77 REX Tim Team Visma | Lease a Bike
78 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe
79 OLIVEIRA Nelson Movistar Team
80 ZANA Filippo Soudal Quick-Step
81 MARCELLUSI Martin Bardiani CSF 7 Saber
82 VAN DER LEE Jardi Christiaan EF Education – EasyPost
83 BUSATTO Francesco Red Bull – BORA – hansgrohe
84 DENZ Nico Alpecin – Premier Tech 23:49
85 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team
86 GEENS Jonas Alpecin – Premier Tech
87 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL
88 MILESI Lorenzo Movistar Team
89 TURCONI Filippo Bardiani CSF 7 Saber
90 MAGLI Filippo Bardiani CSF 7 Saber
91 LØLAND Sakarias Koller Uno-X Mobility
92 SHAW James EF Education – EasyPost
93 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost
94 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team
95 SILVA Guillermo Thomas XDS Astana Team
96 SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta
97 AULAR Orluis Movistar Team
98 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step
99 VAN DEN BOSSCHE Fabio Soudal Quick-Step
100 ACKERMANN Pascal Team Jayco AlUla
101 VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL
102 PESENTI Thomas Team Polti VisitMalta 24:41
103 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 29:00
104 RUTSCH Jonas Lotto Intermarché
105 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step
106 MORGADO António UAE Team Emirates – XRG
107 MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta
108 PALETTI Luca Bardiani CSF 7 Saber
109 ZANONCELLO Enrico Bardiani CSF 7 Saber
110 TSVETKOV Nikita Bardiani CSF 7 Saber
111 BJERG Mikkel UAE Team Emirates – XRG
112 PENHOËT Paul Groupama – FDJ United
113 BARTHE Cyril Groupama – FDJ United
114 DONALDSON Robert Team Jayco AlUla
115 VERNON Ethan NSN Cycling Team
116 TAROZZI Manuele Bardiani CSF 7 Saber
117 MILAN Jonathan Lidl – Trek
118 TEUTENBERG Tim Torn Lidl – Trek
119 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta
120 AERTS Toon Lotto Intermarché
121 WALSCHEID Max Lidl – Trek
122 CONSONNI Simone Lidl – Trek
123 MIHKELS Madis EF Education – EasyPost
124 SMITH Dion NSN Cycling Team
125 NABERMAN Tim Team Picnic PostNL
126 MULLEN Ryan NSN Cycling Team
127 ROMO Javier Movistar Team
128 ROJAS Vicente Bardiani CSF 7 Saber
129 FLYNN Sean Team Picnic PostNL
130 MOZZATO Luca Tudor Pro Cycling Team
131 MALUCELLI Matteo XDS Astana Team
132 NAESEN Oliver Decathlon CMA CGM Team
133 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ United
134 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla
135 STANNARD Robert Bahrain – Victorious
136 PLOWRIGHT Jensen Alpecin – Premier Tech
137 PEDERSEN Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team
138 KOPECKÝ Matyáš Unibet Rose Rockets
139 KUBIŠ Lukáš Unibet Rose Rockets
140 VAN DIJKE Mick Red Bull – BORA – hansgrohe
141 LIENHARD Fabian Tudor Pro Cycling Team
142 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team
143 JACOBS Johan Groupama – FDJ United
144 BASTIAENS Ayco Soudal Quick-Step
145 GROENEWEGEN Dylan Unibet Rose Rockets
146 REINDERS Elmar Unibet Rose Rockets
147 DE VRIES Hartthijs Unibet Rose Rockets
148 BOUWMAN Koen Team Jayco AlUla
149 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost
150 VAN DEN BROEK Frank Team Picnic PostNL
151 HOELGAARD Markus Uno-X Mobility
152 GONZÁLEZ David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
153 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility
154 DVERSNES Lavik Fredrik Uno-X Mobility
155 LARSEN Niklas Unibet Rose Rockets
156 GUDMESTAD Tord Decathlon CMA CGM Team 29:34
157 PRICE-PEJTERSEN Johan Alpecin – Premier Tech
158 HUENS Axel Groupama – FDJ United
159 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team
160 LIVYNS Arjen XDS Astana Team
161 BAX Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
162 VALGREN Michael EF Education – EasyPost
163 KOPECKÝ Tomáš Unibet Rose Rockets 31:26
164 BLIKRA Erlend Uno-X Mobility 37:06