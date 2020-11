Vuelta a Espana 2020 oggi, Mos-Puebla de Sanabria: orari, tv, streaming, programma Eurosport

La quindicesima tappa della Vuelta a España 2020, in programma oggi 5 novembre, da Mos a Puebla de Sanabria sarà molto ondulata con ben 5 GPM ma tutti di terza categoria e molto lunga, per la precisione 230,8 km. Sarà il terreno ideale per qualche fuga da lontano, difficile ipotizzare un’azione dei big di classifica. Non è da escludere un attacco di qualche finisseur sull’Alto de Padornero con lo scollinamento previsto ai 18 km dal traguardo, di cui una buona parte saranno in discesa.

IL PROGRAMMA DELLA QUINDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Eurosport 1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa tappa.

Orario partenza: 10.51

Diretta TV: Eurosport 2 (14.35)

Diretta streaming: Eurosport Player (dalle 14.35)

Diretta testuale: OA Sport

