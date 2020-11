Vuelta a España 2020, Tim Wellens: “Abbiamo dovuto lottare per portare via la fuga. Nel finale temevo molto Woods”

Tim Wellens serve il bis sulle strade della Vuelta a España 2020. Il belga della Lotto-Soudal, dopo essersi imposto a Sabiñánigo, nella prima settimana, si è ripetuto oggi nella quattordicesima frazione che prevedeva l’arrivo a Ourense. Per Wellens si tratta dal quarto centro in carriera in un grande giro, dato che, in passato, aveva vinto anche due tappe al Giro d’Italia.

A fine frazione, Wellens ha parlato del suo successo odierno. Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata una giornata molto dura, abbiamo dovuto lottare per andare in fuga. Conoscevo il finale e sapevo che era insidioso. Temevo molto Woods e per questo sono partito lungo. L’obiettivo minimo mio e della squadra era vincere almeno una tappa, con il trionfo odierno siamo arrivati a quota due. Ci siamo superati“.

Foto: Lapresse