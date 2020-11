Vuelta a España 2020, Mattia Cattaneo perde una posizione in classifica: ora è 18°, top-20 nel mirino

E’ stata una giornata abbastanza tranquilla per Mattia Cattaneo quella di oggi alla Vuelta a España 2020. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step è rimasto coperto in gruppo arrivando a Ourense nel gruppo della maglia rossa. La brutta notizia arriva dalla risalita in classifica di Marc Soler che grazie ai 3’33” guadagnati sui big si porta in al 15° posto facendo retrocedere al 18° l’azzurro.

Il 30enne nativo di Alzano Lombardo si trova nella top-20 quando mancano quattro tappe alla fine della Vuelta a España 2020 e senza ombra di dubbio quello di rimanere tra i primi venti della generale sarà l’obiettivo di Cattaneo verso Madrid. Nella sua carriera è sempre stato un uomo squadra e quando ne ha avuto la possibilità ha cercato la vittoria di tappa. Il suo miglior piazzamento nei grandi giri risale all’anno scorso, quando ha chiuso al 28° posto il Giro d’Italia.

Le prossime frazioni potrebbero essere favorevoli a Cattaneo a patto che il corridore della Deceuninck-Quick Step riesca ad imbeccare la fuga giusta con il doppio intento: provare a vincere una tappa e risalire in classifica generale. Difficile ipotizzare una rimonta fino alla top-10, distante 6’48″.

A prescindere da come andrà a finire, questa Vuelta a España 2020 conferma il grande lavoro fatto da Cattaneo e il salto di qualità del quale è stato autore. Per le prossime stagioni, oltre a ricoprire il ruolo di gregario, sempre svolto in maniera egregia, si potrebbe aprire qualche spiraglio in situazioni particolari per fare classifica in una delle grandi corse a tappe.

Foto: Lapresse