Vuelta a España 2020, Enric Mas: “Oggi è stato un disastro. Una lezione che mi servirà per il futuro”

Enric Mas è stato uno dei grandi sconfitti della cronometro di oggi della Vuelta a España 2020 da Muros a Mirador de Ézaro. Il ciclista della Movistar aveva come obiettivo della vigilia recuperare qualche secondo su Daniel Martin e magari provare a riavvicinarsi al podio. Purtroppo per lui nulla di tutto questo è avvenuto, anzi. Lo spagnolo al traguardo paga 1’43” da Primoz Roglic, 1’18” da Hugh Carthy, 54” da Richard Carapaz e 26” dall’irlandese della Israel Start-Up Nation.

La maglia bianca della Vuelta a España 2020 non ha usato mezze misure nell’analisi della sua prestazione odierna: “Oggi è stato un disastro per me. Non sono riuscito a trovare il giusto ritmo e una buona posizione sulla bicicletta. Una giornata per imparare, una lezione per il futuro che sicuramente mi servirà nei prossimi anni“.

Di certo la situazione di classifica di Enric Mas al momento è tutt’altro che positiva. Lo spagnolo deve recuperare 3’23” dal leader Roglic e ben 2’36” dal terzo gradino del podio occupato attualmente da Carthy. Mas potrebbe diventare, però, una delle mine vaganti delle prossime cinque tappe che offrono ancora terreno ai corridori per cercare di recuperare.

Foto: Lapresse