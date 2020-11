VIDEO Vuelta a España 2020, highlights tappa di oggi: Wellens vince in fuga, big di classificainsieme all’arrivo

Oggi è andata in scena la 14ma tappa alla Vuelta di Spagna, 205 km particolarmente mossi da Lugo a Ourense. La fuga di giornata ha avuto ragione, gli attaccanti della prima ora sono giunti al traguardo e il belga Tim Wellens è riuscito a conquistare il secondo successo in questa edizione della corsa iberica. L’alfiere della Lotto Soudal ha avuto la meglio allo sprint sul canadese Michael Woods, terzo il ceco Zdenek Stybar. La salitella conclusiva non ha creato buchi tra gli uomini di classifica, giunti tutti insieme all’arrivo: lo sloveno Primoz Roglic conserva 39” di vantaggio sull’ecuadoriano Richard Carapaz e 47” sul britannico Hugh Carthy. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI VUELTA DI SPAGNA 2020:

Foto: Lapresse