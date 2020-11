Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Crono all’altezza dei miei livelli. Poco vantaggio? Meglio essere avanti che dietro…”

A Mirador de Ézaro la Vuelta a España 2020 parla nuovamente sloveno. La cronometro valevole per la tredicesima tappa va appannaggio di Primoz Roglic, che conquista la quarta vittoria della sua corsa e si riprende la maglia roja di leader della generale. Il 31enne della Jumbo-Visma riesce a scacciare via i fantasmi del Tour de France dopo una partenza a rilento, imponendosi con un secondo di margine su Will Barta (CCC Team) e guadagnando 25 secondi su Hugh Carthy (EF Pro Cycling) e 49” su Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), entrambi autori di ottime crono.

Roglic è felice del risultato ottenuto: “Bellissime sensazioni, era da un po’ che non vincevo una cronometro. Sorprendentemente mi sono sentito forte sin dall’inizio, pensavo di soffrire molto di più durante la gara. Speravo di guadagnare su Carapaz e Carthy, mi aspettavo di guadagnare secondi rispetto a loro. Ma alla fine contano le gambe, siamo tutti allo stesso punto. Credo di aver disputato una crono consona ai miei livelli. Vantaggio ancora risicato? Sempre meglio essere avanti di 39 secondi rispetto ad essere dietro…“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse