Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Contento del risultato, la corsa è aperta: siamo venuti qui per vincere”

Richard Carapaz si è reso protagonista di una bella prestazione nella cronometro individuale con cui è incominciata la terza settimana della Vuelta di Spagna 2020. L’ecuadoriano si era presentato con la maglia rossa di leader della classifica generale, ma sapeva che doveva limitare i danni nei confronti del grande favorito di giornata, ovvero lo sloveno Primoz Roglic. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 è stato molto bravo, perdendo appena 49” dal capitano della Jumbo-Visma, e ora occupa il secondo posto in graduatoria a 39” di distacco da Roglic: tutto è ancora aperto per il successo finale quando mancano ancora cinque frazioni al termine della corsa a tappe in terra iberica.

Richard Carapaz ha analizzato la prestazione odierna attraverso i canali ufficiali della Ineos-Grenadiers: “È stata una cronometro molto dura, ma sono molto contento del risultato: siamo venuti qui per vincere la Vuelta ed è ancora l’obiettivo. Penso che la Vuelta sia ancora aperta, ci sono ancora tante possibilità e tanti giorni molto duri, dove tutto può cambiare. Questa mattina ci siamo preparati per combattere per la Vuelta e ora continueremo a combattere“.

Foto: Lapresse