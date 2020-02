LIVE Sport, DIRETTA 16 febbraio: Andreas Seppi vola in Finale a New York, Imola si candida per tornare in F1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 16 febbraio: orari e programma

10.01 TENNIS – Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Marsiglia e lì si troverà ad affrontare probabilmente Daniil Medvedev. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.22 CICLISMO – Giulio Ciccone: “Con Nibali intesa immediata, in stanza sceglie lui i film”, sono queste la parole di intesa del corridore abruzzese nei confronti dello Squalo, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

9.06 PUGILATO – Si è svolto a Schwerin, in Germania, un dual match di boxe femminile che ha coinvolto un gruppo di otto azzurre impegnate contro una selezione mista di Germania e Polonia. Le nostre portacolori hanno vinto per 4-3, dando un’impronta positiva al training camp in corso di svolgimento nella città tedesca. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.46 F1 – Imola potrebbe candidarsi a ospitare un appuntamento del Mondiale di F1 in sostituzione del GP di Cina e del Vietnam. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.38 PUGILATO – L’americano Caleb Plant, 27 anni, del Tennessee, aggiorna il proprio record a 20 vittorie senza alcuna sconfitta da professionista sconfiggendo il tedesco Vincent Feigenbutz, 24 anni, e mantenendo per la terza volta il titolo mondiale IBF dei pesi supermedi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 NBA – La storia si ripete per Aaron Gordon. L’ala degli Orlando Magic, proprio come nel 2016, perde nuovamente la gara delle schiacciate all’All-Star Game dopo un duello tiratissimo in cui si è dovuti andare a oltranza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.36 TENNIS – Andreas Seppi conquista la Finale del torneo ATP di New York (Stati Uniti). La Grande Mela è portatrice di belle notizie per il tennis azzurro grazie all’ottima prova sciorinata dall’altoatesino che, in semifinale, ha nettamente sconfitto il rappresentante di Cina Taipei Jason Jung (n.131 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 25 minuti di partita. CLICCA QUI PER TUTTA LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 VELA – E’ il tedesco Philipp Buhl a conquistare l’oro nei Mondiali di vela classe Laser a Melbourne. Il teutonico ha preceduto l’australiano Matt Wearn e il croato Tonci Stipanovic. Il migliore azzurro è stato Alessio Spadoni che ha concluso in 16ma posizione. CLICCA QUI PER TUTTA LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 16 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 16 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Ci aspetta una giornata davvero di fuoco e da vivere tutti insieme appassionatamente sperando in grandi risultati da parte dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono essere protagoniste nell’inseguimento dei Mondiali di biathlon ad Anterselva, le azzurre partiranno in posizione interessante e possono puntare al podio. Federica Brignone cercherà invece di raccogliere qualche punto nello slalom di Kranjska Gora per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale. Da non perdere Dominik Fischnaller ai Mondiali di slittino, l’altoatesino può fare saltare il banco a Sochi. Poi lo Ski Tour di sci di fondo a Oestersund, lo short track e tanto altro ancora.

Fari puntati sulla lotta perché negli Europei Frank Chamizo non si ferma più e si giocherà il titolo nella finale dei -74 kg.Nell’arena di Roma il gladiatore azzurro, autore di un percorso esaltante, non ha lasciato scampo neppure all’ungherese Murad Kuramagomedov, sconfitto con un netto 6-0 nell’ultimo match. Grinta, tecnica e determinazione le qualità dell’italo-cubano, motivatissimo a regalarsi il quarto oro europeo affrontando il russo Magomedrasul Gazimagomedov, campione del mondo nel 2015 e nel 2018 dei -70 kg, categoria non olimpica. Di scena poi gli sport di squadra: il campionato di calcio di Serie A in evidenza, con il posticipo serale delle 20.45 tra Lazio e Inter, dal valore “Scudetto”, che promette scintille; la Finale della Coppa Italia di basket e il volley maschile e femminile. Tante carne al fuoco!

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 16 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini