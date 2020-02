All-Star Game 2020: Derrick Jones Jr beffa Aaron Gordon nella gare delle schiacciate, Buddy Hield è il re del tiro da 3

La storia si ripete per Aaron Gordon. L’ala degli Orlando Magic, proprio come nel 2016, perde nuovamente la gara delle schiacciate all’All-Star Game dopo un duello tiratissimo in cui si è dovuti andare a oltranza. Quattro anni fa fu Zach LaVine a sconfiggerlo, stavolta Derrick Jones JR dei Miami Heat. Un risultato, tuttavia, che sta già facendo molto discutere gli appassionati, poiché nel complesso le schiacciate portate da Gordon sembravano migliori e, in particolare, è stata penalizzata quella in cui il giocatore della franchigia della Florida ha saltato Tacko Fall, centro dei Boston Celtics altro due metri e ventisei. Nelle eliminatorie, inoltre, si segnala il tributo di Dwight Howard a Kobe Bryant. Il pivot dei Lakers ha indossato il costume da Superman, proprio come fece nel 2008 quando vinse la manifestazione, ma sul petto, al posto del logo del noto supereroe, vi era il 24, il numero della leggenda della pallacanestro scomparsa poche settimane fa.

I Miami Heat, oltretutto, hanno visto un loro rappresentante trionfare anche in un’altra prova dell’All-Star Saturday. Bam Adebayo, pivot della franchigia della Florida, ha infatti vinto, a sorpresa, lo Skills Challenge superando in finale Domantas Sabonis degli Indiana Pacers. In precedenza, inoltre, Bam aveva eliminato Spencer Dinwiddie dei Brooklyn Nets e Pascal Siakam dei Toronto Raptors.

La vittoria nella terza gara di giornata, quella del tiro da tre punti, va, invece, a Buddy Hield, guardia dei Sacramento Kings. Hield, in finale, ha superato, di appena un punto, 27 a 26, Devin Booker dei Phoenix Suns, che già si era imposto in questa prova nel 2018. Terzo posto per Davis Bertans degli Washington Wizards, il quale in finale si è fermato a quota 22 punti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse