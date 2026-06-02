L’Italia del biathlon per il 2026-27. Tre atleti in ‘Squadra Elite’, torna la divisione fra Squadra A e B

L’Italia del biathlon si appresta a ripartire in vista dell’inverno 2026-27. Oltre alla Coppa del Mondo, l’obiettivo primario saranno i Mondiali di Otepää (Estonia). Sarà una stagione particolare, poiché sarà la prima in assoluto dopo il ritiro di Dorothea Wierer, ossia colei che ha saputo innalzare la popolarità della disciplina nel nostro Paese, sia grazie ai suoi risultati, sia grazie al suo innegabile carisma.

Cionondimeno, il movimento azzurro ha le spalle tanto larghe e solide quanto i poderosi deltoidi della sudtirolese, il cui addio potrà essere ammortizzato senza particolari scompensi. D’altronde, Lisa Vittozzi prosegue la sua attività agonistica sapendo di non avere più nulla da dimostrare. Può cavalcare le ali dell’entusiasmo di chi ha vinto tutto ciò che poteva essere vinto (Oro olimpico, oro iridato e Coppa del Mondo assoluta). Fra gli uomini, Tommaso Giacomel ha i crismi per fare altrettanto nel quadriennio entrante. A proposito di prosecuzioni, l’inossidabile Lukas Hofer sarà sempre della partita. A settembre compirà 37 anni, ma la sua competitività è ancora di primo livello. Dunque, perchè smettere?

Alle loro spalle tanti ragazzi e ragazze avranno modo di ottenere risultati di rilievo. Parecchie carriere sono solo all’inizio, altre sono più avviate, ma appaiono destinate a migliorare. Altre ancora possono essere rilanciate dopo un periodo di appannamento. Insomma, le frecce nella faretra azzurra sono parecchie e bene assortite.

Sul fronte dei tecnici, va rimarcato come tutto resti immutato nel settore maschile. Viceversa, cambio totale della guardia nell’ambito femminile. Alex Inderst e il finlandese Jonne Kähkönen lasciano il posto al norvegese Egil Gjelland (sul quale verrà proposta una monografia) ed Edoardo Mezzaro, promosso dal ruolo di “responsabile ricerca e sviluppo”.

ITALIA BIATHLON 2026-27

SETTORE MASCHILE

SQUADRA COPPA DEL MONDO

GIACOMEL Tommaso (2000)

HOFER Lukas (1989)

SQUADRA A

BIONAZ Didier (2000)

BRAUNHOFER Patrick (1998)

PIRCHER CHristoph (2003)

ROMANIN Nicola (1994)

ZENI Elia (2001)

SQUADRA B

BARALE Marco (2003)

BETEMPS Nicolò (2003)

COMPAGNONI Davide (2004)

SETTORE FEMMINILE

SQUADRA COPPA DEL MONDO

VITTOZZI Lisa (1995)

SQUADRA A

AUCHENTALLER Hannah (2001)

CARRARA Michela (1997)

PASSLER Rebecca (2001)

TRABUCCHI Martina (2002)

SQUADRA B

CARPELLA Fabiana (2004)

COMOLA Samuela (1998)

SCATTOLO Ilaria (2004)

SCHÖLZHORN Brigitte (2003)

ZINGERLE Linda (2002)

STAFF TECNICO

Direttore tecnico: Höllrigl Klaus

Allenatore responsabile squadra femminile: Gjelland Egil

Allenatore squadra femminile: Mezzaro Edoardo

Allenatore responsabile squadra maschile: Zattoni Andrea

Allenatore squadra maschile: Cianciana Fabio