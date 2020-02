Calcio, la Lazio rimonta e batte l’Inter per 2-1 e va al secondo posto in classifica nella Serie A 2020

Nel posticipo serale domenicale delle ore 20.45 della 24ma giornata della Serie A di calcio, la Lazio vince in rimonta contro l’Inter per 2-1: vantaggio nerazzurro grazie alla rete realizzata da Ashley Young, nella ripresa pari su rigore di Ciro Immobile, poi il gol decisivo è di Sergej Milinkovic-Savic. I nerazzurri restano così a quota 54 in classifica, a -3 dalla Juventus ora sola in vetta, mentre i biancocelesti vanno a -1 dalla capolista salendo a 56 e scavalcando proprio gli uomini di Conte.

Nel primo tempo al 9′ Milinkovic-Savic scalda subito la gara colpendo la traversa dal limite, al 19′ risponde Lukaku che chiama il portiere avversario alla grande parata. Al 44′ però passa l’Inter: Candreva scalda i guanti a Strakosha, sulla ribattuta è pronto Young che sigla lo 0-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa la Lazio cambia piglio e trova l’immediato pari, grazie ad un rigore trasformato da Immobile e concesso per fallo di de Vrij. Cambia l’inerzia della partita e i biancocelesti passano a condurre al minuto 70, grazie alla conclusione vincente di Milinkovic-Savic sugli sviluppi di un corner. Al 79′ Lautaro Martinez trova il 2-2, ma il guardalinee segnala fuorigioco, poi all’85’ è Immobile a mancare il colpo del ko. La Lazio però si difende con ordine e centra il successo.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse