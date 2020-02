Boxe: Italia, tra dual match e convocati. Il buon test di Schwerin, i 32 sulla strada per Assisi

Si è svolto a Schwerin, in Germania, un dual match di boxe femminile che ha coinvolto un gruppo di otto azzurre impegnate contro una selezione mista di Germania e Polonia. Le nostre portacolori hanno vinto per 4-3, dando un’impronta positiva al training camp in corso di svolgimento nella città tedesca.

Il gruppo è per buona misura quello che svolgerà un ulteriore raduno ad Assisi, dal 17 al 28 febbraio, che però è di dimensioni molto più ampie. Sono infatti 32 i chiamati, e saranno coinvolti anche pugili di 11 ulteriori nazioni, ognuno con i propri tornei di qualificazione alle Olimpiadi nel mirino (per gli azzurri è quello europeo di Londra). Questi Paesi sono Russia, Irlanda, Francia, Serbia, Nuova Zelanda, Svizzera, Moldavia, India, Cile, Finlandia, Romania, Croazia. Di seguito tutti i nomi italiani:

AOB

52 kg Manuel Cappai, Federico Serra

57 kg Francesco Maietta

63 kg Paolo Di Lernia

69 kg Vincenzo Mangiacapre

75 kg Salvatore Cavallaro (fino al 26)

81 kg Simone Fiori

91 kg Aziz Abbes Mouhiidine, Gabriele Casella

+91 kg Clemente Russo, Mirko Carbotti

ELITE- UNDER 22

52 kg Patrick Cappai (fino al 24)

57 kg Massimo Spada, Daniele Oggiano

63 kg Costantin Remus Ilas (dal 18), Matteo Ara (fino al 24)

69 kg Salvatore Cavallaro (dal 18)

75 kg Gerlando Tumminiello

81 kg Alessio Di Fiore

91 kg Salvatore Scala

DONNE

51 kg Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Giulia Lamagna (dal 20)

57 kg Irma Testa, Alessia Mesiano

60 kg Rebecca Nicoli, Francesca Amato, Valentina Alberti

69 kg Angela Carini (dal 13), Assunta Canfora

75 kg Flavia Severin

Foto: FPI