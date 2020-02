WTA Hua Hin 2020: Magda Linette vince il suo secondo torneo in carriera, finisce in due set la favola di Leonie Kung

Si è concluso il torneo WTA International di Hua Hin, in Thailandia, con la seconda vittoria sul circuito maggiore per Magda Linette. La polacca s’impone con il punteggio di 6-3 6-2 nei confronti della svizzera Leonie Kung, autrice di una cavalcata spettacolare cominciata dalle qualificazioni. Per Linette il successo vale la scalata al nuovo best ranking di numero 33, con un balzo di 9 posizioni, ma per Kung il salto è ancora più grande: 128 posti, da numero 283 a numero 155 della classifica (ma ancora non è certo: potrebbe essere 156 nel caso in cui la bielorussa Olga Govortsova vincesse la finale dell’ITF di Nicholasville).

Linette non è sostanzialmente mai in vera difficoltà nel corso del primo set, in cui guadagna subito due palle break nel secondo gioco, senza sfruttarle. La svolta arriva nel sesto game: alla quarta chance, la polacca toglie la battuta a Kung e s’invola verso il 6-3.

In apertura di secondo parziale la numero 5 del seeding ribadisce i rapporti di forza, strappando di nuovo, e a zero, il servizio all’elvetica. L’unica opportunità di rientrare, per quest’ultima, arriva sul 2-1 in favore di Linette, che però allunga ancora nel giro di pochi minuti e, in un’ora e 17 minuti, colleziona la seconda vittoria su quattro finali giocate a livello WTA.

Foto: LaPresse