Marta Bassino vede la luce in fondo al tunnel: “In estate mi allenerò sugli sci”

Prosegue passo dopo passo il lungo recupero di Marta Bassino dal grave infortunio che le ha impedito di prendere parte alla stagione olimpica di Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra, in seguito ad una caduta durante un allenamento in Val Senales, aveva riportato la frattura del piatto tibiale sinistro, oltre ad una lesione del legamento collaterale e del menisco della gamba sinistra.

Come si legge nel comunicato ufficiale della FISI, la trentenne di Borgo San Dalmazzo si è “operata presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano per la rimozione della placca attraverso artroscopia che le era stata applicata lo scorso 22 ottobre dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI“. Il prossimo obiettivo della due volte campionessa mondiale sarà quello di completare il percorso riabilitativo e concentrarsi sulla preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica.

“Sono molto contenta perché sta procedendo tutto al meglio. Mi muoverò ancora con le stampelle per qualche giorno, poi ricomincerò con la fisioterapia e di conseguenza con la ripresa gradualmente della preparazione atletica. Durante l’estate mi allenerò anche sugli sci, come ho fatto fino a qualche settimana fa“, le parole di Bassino.