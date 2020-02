Salto con gli sci: Stefan Kraft vince gara-2 di Bad Mitterndorf in Coppa del Mondo 2020, ma la 2a serie è annullata a tre prove dalla fine

Sarà destinata a generare parecchie discussioni la conclusione della seconda gara di Bad Mitterndorf, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020. Succede, infatti, che con tre salti ancora da effettuare nella seconda serie, quelli dell’austriaco Stefan Kraft, del giapponese Ryoyu Kobayashi e dello sloveno Timi Zajc, la direzione gara decide di chiudere tutto convalidando i soli risultati della prima sul trampolino di volo austriaco. La causa dell’interruzione è legata al vento trasversale in eccesso che soffia su tutta la traiettoria di salto, inficiando dunque la regolarità della gara. In questo modo è Kraft il vincitore, con il salto da 230 metri e 232.5 punti che gli consente di battere Kobayashi, dietro di sei decimi pur avendo effettuato uno spettacolare volo fino a 242.5 metri. Terzo, appunto, Zajc a 228.5 metri e 230.1 punti.

La prima serie, già con due cambi di stanga avvenuti a gara in corso (ne arriverà un altro nell’annullata seconda), vede al quarto posto, con annesso salvataggio da un secondo salto andato molto male non per colpe sue, il polacco Kamil Stoch (232 metri, 229.4 punti), davanti all’altro sloveno Domen Prevc (232.5 metri per 229.1). Completano la top ten il tedesco Karl Geiger (225 metri, 227.3 punti), i norvegesi Johann Andre Forfang e Robert Johansson, rispettivamente a 227 e 233.5 metri per 225.9 e 224.3 punti, il polacco Piotr Zyla, con 223.5 metri e 220.1 punti, e il tedesco Stephan Leyhe, che arriva a 222.5 metri e 219.5 punti.

Per la cronaca, nella seconda serie al momento dell’interruzione al comando si era portato Johansson, con un gran salto da 225 metri, davanti a Prevc e Geiger, mentre il norvegese Marius Lindvik, 13° con la sola prima serie, avrebbe chiuso alla peggio quarto, e invece rimarrà così per lui il rimpianto del salto da 242 metri valso “soli” 215.7 punti.

Un italiano in gara, Federico Cecon, che sfiora la qualificazione con un salto da 187 metri e 154.3 punti. Squalificato prima di saltare il giapponese Yukiya Sato. Fuori dai punti, 32°, il polacco Dawid Kubacki, che saluta ogni speranza, se ancora ne aveva, di vincere la Sfera di Cristallo.

Foto: LaPresse