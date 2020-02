Atp Marsiglia 2020, il tabellone di Jannik Sinner. Possibile incrocio con Daniil Medvedev

Jannik Sinner è ancora un po’ deluso dall’esito del quarto di finale dell’ATP 500 di Rotterdam (Olanda). L’altoatesino, sconfitto in tre set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, deve un po’ riflettere sui suoi errori, specie a rete, che hanno vanificato un ottima prova nel complesso, dove i colpi da fondo del suo repertorio si sono visti tutti.

L’azzurrino ha la possibilità di tornare in gioco la prossima settimana a Marsiglia (Francia) e il suo primo turno sarà contro un giocatore proveniente dalle qualificazione. Il sorteggio, però, non è stato troppo amico di Jannik, visto che negli ottavi di finale l’incrocio è con la testa di serie n.1 del torneo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking, che non ha avuto un inizio di stagione particolarmente felice, dopo lo strepitoso 2019. Se vogliamo, un rendimento simile a quello del talentuoso giocatore nostrano.

Ovviamente, pensare di battere il russo è davvero molto difficile ma, visto quanto accaduto con il belga David Goffin (n.10 del mondo) sul veloce indoor olandese, può accadere davvero di tutto quando gioca il 18enne del Bel Paese. Le qualità sono lampanti al pari di una dedizione del lavoro che, su questa strada, lo porterà a migliorare. Qualora Sinner compiesse l’impresa, il quarto di finale ipotetico potrebbe essere con un altro russo, ovvero Karen Khachanov, e anche qui ci sarebbe da remare non poco, al cospetto di un tennista che sa usare la potenza nei proprio colpi.

Se il sogno poi dovesse continuare i nomi sulla sua strada sarebbero quelli del citato Goffin e del giovane canadese Felix Auger-Aliassime, in finale quest’oggi a Rotterdam. Nordamericano che inizierà il proprio torneo contro l’altro azzurro Stefano Travaglia. Nell’altra parte del tabellone giocatori come il canadese Denis Shapovalov e il greco Stefanos Tsitisipas fanno tremare i polsi, ma vedremo che cosa il torneo transalpino ci riserverà.

Foto: Valerio Origo