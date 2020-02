Ski Tour 2020, nuovo assolo della norvegese Therese Johaug nella 10 km tc pursuit di Oestersund

La prima edizione dello Ski Tour di sci di fondo ha visto oggi andare in scena la 10 km tc ad inseguimento dominata ancora una volta dalla solita norvegese Therese Johaug, che sulle nevi svedesi di Oestersund sfrutta il gran divario creato nella prova di ieri su tutte le avversarie e sin dal via si produce in un assolo nel quale va a precedere nuovamente le connazionali Heidi Weng ed Ingvild Oestberg. A punti Anna Comarella, fuori dalle 30 Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Lucia Scardoni e Greta Laurent.

Parte subito forte la norvegese Therese Johaug, ma dopo 1.6 km la svedese Ebba Andersson va a riprendere le altre due norvegesi partite davanti a lei, ovvero Heidi Weng ed Ingvild Oestberg. Col passare dei chilometri aumenta anche il divario sulle inseguitrici: ai 3.3 km è di 56″5, ai 4.9 km passa a 58″8, per arrivare infine ai 6.6 km a 1’05″9. Nell’ultimo terzo di gara Johaug però tira leggermente il fiato e le inseguitrici rosicchiano qualcosa, tanto che all’arrivo Therese Johaug chiude in 27’29″0, con 57″4 su Heidi Weng, la quale difende la piazza d’onore dall’attacco di Ingvild Oestberg, terza a 57″8. Quarta la svedese Ebba Andersson, che accusa 58″6.

La leggera flessione accusata nel finale costa a Johaug il miglior crono di giornata, che è della slovena Anamarija Lampic, quinta all’arrivo, mentre il secondo tempo è della svedese Frida Karlsson, 13ma al traguardo. In casa Italia chiudono così le azzurre: Anna Comarella giunge 29ma a 2’30″6, Elisa Brocard è 42ma a 2’55″4. 49ma Ilaria Debertolis a 3’20″3, 51ma Lucia Scardoni a 3’34″1, infine Greta Laurent è 64ma a 5’25″5..

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse