Basket, Walter De Raffaele: “Partendo da ottavi nessuno credeva nella vittoria finale”

Vittoria in finale per l’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele nella Coppa Italia di basket per 73-67 contro l’Happy Casa Brindisi. L’allenatore del sodalizio lagunare, subito dopo il termine della partita, ha esternato la propria gioia ai microfoni di Eurosport.

Inizia così il coach: “La nostra forza è stata che, partendo da ottavi, nessuno credeva nella vittoria finale. Un gruppo di forza morale enorme, anche stasera una partita di grandi contenuti tecnici difensivi. Abbiamo tenuto Brindisi, che ha giocato una grande Coppa Italia, a 67 punti“.

Il trionfo è di tutto il gruppo: “Non vorrei che passasse solo la voglia o il desiderio di vincere: quello viene dopo, e dentro ci sono tanti contenuti. Il merito è di questi ragazzi che mi seguono in cose molto strane e poi di grandi qualità morali. Un gruppo solido. L’abbiamo voluto premiare dopo la vittoria dello scudetto e come al solito, quando pensi alle persone, vieni ripagato. Una vittoria dell’umiltà perché siamo arrivati zitti e ci siamo guadagnati una vittoria strameritata“.

Successi a ripetizione per i lagunari: “E’ un momento storico per noi. E’ bene vivere l’epoca, perché poi passa questo periodo e invece ogni tanto certi tifosi, quelli che vengono quando fa comodo, pensano solo al risultato. Purtroppo è la mediocrità delle persone. Bisogna vivere l’epoca, vivere questo bel periodo e questi grandi giocatori, come succedeva trent’anni fa, quando ti ricordavi delle squadre. Questa è una squadra da ricordare“.

Credit: Ciamillo