Badminton, Europei a squadre Lievin 2020: doppia vittoria per la Danimarca, sconfitte Germania e Paesi Bassi

Va in archivio la sesta ed ultima giornata degli Europei a squadre di badminton: a Lievin, in Francia, si sono disputate le finalissime del tornei maschile e femminile, nei quali la Danimarca ha difeso entrambi i titoli, battendo piuttosto nettamente la Germania tra le donne per 3-1 ed i Paesi Bassi tra gli uomini per 3-0.

Nel torneo femminile dunque oro e titolo alla Danimarca, argento alla Germania, bronzi a Francia e Scozia; nel tabellone maschile, invece, la Danimarca conquista oro e titolo, con l’argento che va ai Paesi Bassi, mentre i bronzi sono per la Russia e per la Francia. Italia fuori nella fase a gironi tra gli uomini, non presente con le donne.

Risultati

TORNEO FEMMINILE

Loading...

Loading...

Finalissima

Danimarca [1] – Germania [4] 3-1

Dawall JAKOBSEN – Yvonne LI 21-19 22-24 16-21

Alexandra BOJE / Mette POULSEN – Linda EFLER / Isabel HERTTRICH 22-24 21-16 21-19

Line CHRISTOPHERSEN – Fabienne DEPREZ 21-14 21-11

Maiken FRUERGAARD / Amalie MAGELUND – Stine KUSPERT / Kilasu OSTERMEYER 19-21 21-17 21-12

TORNEO MASCHILE

Finalissima

Danimarca [1] – Paesi Bassi [6] 3-0

Viktor AXELSEN – Mark CALJOUW 21-6 21-16

Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN – Jelle MAAS / Robin TABELING 21-13 21-11

Anders ANTONSEN – Joran KWEEKEL 21-11 21-14

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Badmiton Europei