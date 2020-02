Boxe: Caleb Plant mantiene il titolo IBF dei supermedi

L’americano Caleb Plant, 27 anni, del Tennessee, aggiorna il proprio record a 20 vittorie senza alcuna sconfitta da professionista sconfiggendo il tedesco Vincent Feigenbutz, 24 anni, e mantenendo per la terza volta il titolo mondiale IBF dei pesi supermedi.

A Nashville, Plant domina il match, che per la verità una storia non ce l’ha, dato che lo statunitense prima vince tutte le riprese. Il combattimento viene fermato alla decima ripresa dall’arbitro, anche per evitare ulteriori danni a un Feigenbutz già parecchio sanguinante e con il naso non esattamente in grandi condizioni.

Ora la prospettiva di Plant potrebbe essere legata allo scontro con David Benavidez per cercare il titolo WBC, qualcosa cui da tempo aspira, a maggior ragione dopo le due facili difese della cintura IBF.

federico.rossini@oasport.it

Foto: Shutterstock