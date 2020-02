Tennis, Giulia Gatto-Monticone eliminata nelle semifinali delle qualificazioni a Dubai. Vince Siniakova in due set

Si arresta alle semifinali delle qualificazioni del WTA di Dubai 2020 il percorso di Giulia Gatto-Monticone (n.149 del mondo). L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla più blasonata ceca Katerina Siniakova (n.59 WTA) con lo score di 6-1 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match nel quale la differenza tra le due si è vista anche se, specie nel secondo parziale, l’azzurra ha cercato di cambiarne la storia, non trovando però la dovuta continuità al servizio.

Nel primo set Siniakova mette la freccia quasi subito: doppio break in un battibaleno e 4-0 da restare senza fiato. La n.149 del ranking cerca di contrastare il tennis della rivale, ma i colpi della ceca sono di ben altra pesantezza e il 6-1 in 25′ la dice lunga.

Nel secondo set Gatto-Monticone è brava ad annullare due palle break in apertura e lo ancor di più a strappare la battuta a Siniakova. Inaspettatamente, la nostra portacolori va sul 4-1, ma nuovamente la resa al servizio si rivela una criticità importante. La n.59 del mondo fa della risposta un’arma micidiale e arrivano due break che riportano in auge le proprie e quotazioni. La sfida va in archivio sul 6-4.

Foto: comunicato Federtennis