Ciclismo, Giulio Ciccone: “Con Nibali intesa immediata, in stanza sceglie lui i film”

Si parte. Oggi Giulio Ciccone fa il suo esordio stagionale nel 57° Trofeo Laigueglia e la voglia come al solito sarà quella di far bene. Una stagione importante per l’abruzzese: squadra di livello assoluto la “Trek-Segafredo” e con compagni di squadra di valore, tra cui lo “Squalo” Vincenzo Nibali. Come rivela un’intervista de La Gazzetta dello Sport, il feeling tra il 25enne nativo di Chieti e il siciliano è stato a prima vista: “Un’intesa perfetta“. Reduci dal ritiro in altura al Teide, i due avranno un inizio un po’ sfalsato: Ciccone al Laigueglia, mentre Nibali debutterà mercoledì alla Volta Algarve.

“Dal 20 gennaio al 10 febbraio, abbiamo coperto 1.348 km e un dislivello di 31.594 metri. Al Teide non c’ero mai stato e per me è un paradiso, un posto fantastico per andare in bici specie se ti piacciono le salite. La preparazione è stata un po’ diversa rispetto a quella del 2019, stavolta si punta a obiettivi mirati, come il Giro al fianco di Nibali. Sono al 70%, dopo il Laigueglia sarò all’Uae Tour, poi a marzo al GP Lanciano e alla Tirreno Adriatico“, le parole dell’abruzzese.

Il giovane corridore del Bel Paese sottolinea come il rapporto con Nibali sia molto buono ed è fondamentale per migliorare alcuni aspetti tecnici e anche non agonistici: “In stanza sceglie lui i film“. Di fatto, lo spirito combattivo del ciclista azzurro è sempre quello e la preparazione sembra avergli dato spinta a gambe e a testa: “Non riesco a prendere una corsa come un allenamento. Se ho 100 da dare, do 100, se ho 80, do 80. Mi auguro di essere protagonista da subito“, la chiosa.

Foto: LaPresse