Biathlon, IBU Cup Val Martello 2020: Didier Bionaz e Nicole Gontier in top ten negli inseguimenti odierni

Si è chiusa in Val Martello la tappa dell’IBU Cup di biathlon, che oggi ha visto andare in scena le pursuit femminile e maschile. Tra le donne successo della svedese Elisabeth Hoegberg davanti alle russe Evgeniya Pavlova ed Uliana Kaisheva. La miglior azzurra è Nicole Gontier nona, davanti ad Alexia Runggaldier, 14ma, mentre Irene Lardschneider è 16ma, Samuela Comola è 31ma, infine Beatrice Trabucchi si classifica 35ma. Tra gli uomini vince il norvegese Lars Helge Birkeland, che batte i tedeschi Erik Lesser e Lucas Fratzscher. Settimo Didier Bionaz, 27° Saverio Zini, 29° Tommaso Giacomel, 37° Patrick Braunhofer, 47° Giuseppe Montello, infine non è partito Thierry Chenal.

Classifica 12.5 km pursuit maschile

1 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 0+0+1+1 2 33:22.4

2 LESSER Erik GER GERMANY 0+0+1+1 2 +0.5

3 FRATZSCHER Lucas GER GERMANY 1+0+0+0 1 +31.7

7 BIONAZ Didier ITA ITALY 0+2+0+1 3 +1:06.6

27 ZINI Saverio ITA ITALY 0+0+0+0 0 +3:20.5

29 GIACOMEL Tommaso ITA ITALY 1+1+2+1 5 +3:24.9

37 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 2+0+0+0 2 +3:49.6

47 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY 1+0+2+3 6 +4:51.4

DNS CHENAL Thierry ITA ITALY DNS

Classifica 10 km pursuit femminile

1 HOEGBERG Elisabeth SWE SWEDEN 0+1+0+0 1 31:53.8

2 PAVLOVA Evgeniya RUS RUSSIA 0+0+0+1 1 +57.4

3 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 0+0+1+0 1 +1:06.5

9 GONTIER Nicole ITA ITALY 2+2+2+0 6 +2:05.2

14 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 1+0+0+1 2 +2:44.4

16 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+2+0+2 4 +3:04.3

31 COMOLA Samuela ITA ITALY 0+3+1+0 4 +4:59.3

35 TRABUCCHI Beatrice ITA ITALY 0+1+0+0 1 +5:03.0

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini