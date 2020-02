Slittino, Mondiali 2020: Germania oro nel team-relay, Italia quarta per cinque centesimi

Una gioia sfiorata, ma mancata davvero per pochissimo. L’Italia è andata vicinissima alla medaglia nell’ultima gara in programma ai Mondiali di slittino di Sochi, ma nel team relay, la staffetta a squadre, è arrivata la beffa con la quarta piazza per soli cinque centesimi.

Eccellenti le prove di Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Rieder/Kainzwaldner, gli azzurri si sono ben disimpegnati ed hanno chiuso ad un passo dal podio. A trionfare è la Germania: Julia Taubitz, Johannes Ludwig ed Eggert/Benecken agguantano l’oro in 2’44”213. Alle spalle dei tedeschi la Lettonia: Kendija Aparjode, Kirsters Aparjods e Sics/Sics a 321 millesimi dalla vetta. Bronzo agli Stati Uniti: Summer Britcher, Tucker West e Mazdzer/Terdiman. A completare la top-5 troviamo l’Austria. Squalificati i grandi favoriti della Russia padroni di casa.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Paola Castaldi