Ginnastica artistica, l’Australia vieta l’ingresso ai cinesi: niente Coppa del Mondo a causa del coronavirus

L’Australia ha impedito l’ingresso nel proprio Paese a cittadini cinesi a causa del coronavirus che sta divampando nel Paese asiatico. Il divieto è in vigore da qualche settimana ma si pensava a una possibile eccezione per gli atleti che nel weekend del 20-23 febbraio parteciperanno alla tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica: niente da fare, a Melbourne non vedremo in gara sportivi cinesi. Si tratta di un colpo pesantissimo perché questo evento fa parte del circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo).

In startlist figuravano uomini di assoluto spessore come Xiao Ruoteng, You Hao, Liu Yang e Zhang Chenglong. Attenzione anche al settore femminile dove Qi Qi e Ou Yushan non saranno della partita al corpo libero, attrezzo dove Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in lotta per il pass a cinque cerchi. Rimangono giù dall’aereo anche Ruiyu Zhou e Sisi Yin (parallele) e Chenchen Guan (trave).

Foto: Lapresse