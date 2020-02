Sci alpino, Swenn Larsson domina la prima manche dello slalom di Kranjska Gora. 4a Vlhova, lontana Federica Brignone

Prosegue la buonissima annata di Anna Swenn-Larsson. La svedese, infatti, domina senza mezzi termini la prima manche dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020, scendendo in maniera celestiale e rifilando distacchi davvero importanti a tutte le rivali (la quinta classificata, per esempio, accusa già 1.11 secondi). Per la ventottenne nativa di Mora, quindi, si apre la grande occasione di centrare il primo successo in carriera dopo sei podi, approfittando della ben nota assenza di Mikaela Shiffrin e, non ultimo, di una prima prova tutt’altro che impeccabile delle grande favorita di oggi, Petra Vlhova, che accusa quasi un secondo dalla scandinava. Per i colori italiani c’era particolare attesa per la gara di Federica Brignone, a caccia di qualche punto per la corsa alla Sfera di Cristallo, ma la valdostana non è andata oltre la ventiduesima posizione e sarà chiamata alla grande risalita nella seconda metà di gara.

La tracciatura della pista denominata Podkoren, propone una manche serrata e lunga, con porte molto ravvicinate che non permettono il minimo errore. Con questi presupposti si esalta Anna Swenn-Larsson che completa una prova monumentale, impeccabile in ogni momento, sia nelle parti più semplici, sia in quelle più complicate, andando a chiudere con il tempo di 53.89 ed a guadagnare sulle rivali metro dopo metro. Alle sue spalle, ma a mezzo secondo esatto di ritardo, si classifica la norvegese Nina Haver-Loeseth che mette in scena una bella progressione, cambia marcia nel ripido, ma al traguardo è comunque lontana dalla svedese. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener a 61 centesimi che, come suo solito, si comporta bene nei tratti pianeggianti grazie alla sua potenza, salvo poi tenere bene anche nel muro.

Si ferma in quarta posizione a 92 centesimi, invece, la slovacca Petra Vlhova. La grande favorita di oggi ha mancato la prima manche, commettendo qualche sbavatura di troppo e, sostanzialmente, non trovando mai il giusto ritmo sul pendio di Kranjska Gora. Quinta posizione a 1.11 per l’austriaca Katharina Truppe che inizia bene la sua prova, ma crolla nel muro. Sesta la svedese Emelie Wikstroem a 1.20 con una delle migliori prestazioni della sua annata, quindi in settima e ottava posizione troviamo le austriache Katharina Liensberger e Chiara Mair staccate, rispettivamente, di 1.46 e 1.90 da Swenn-Larsson.

Completano la top ten, infine, la norvegese Kristin Lysdahl nona con un ritardo di 2.04 e la padrona di casa Meta Hrovat decima a 2.09 che precede la svizzera Michelle Gisin a 2.11 e la tedesca Lena Duerr a 2.13. Non va oltre la quindicesima posizione la nostra Irene Curtoni che chiude con un distacco di 2.42 in una prova nella quale non ha mai trovato il giusto ritmo, perdendo subito 96 centesimi a metà tracciato e andando in difficoltà nel muro finale. Alle sue spalle una ottima Martina Peterlini a 2.76, quindi è ventiduesima Marta Rossetti a 3.08. Venticinquesima, invece, Federica Brignone che accusa un fardello di 3.35 al termine di una manche nella quale ha faticato sin dall’avvio.

Di un soffio fuori dalla seconda manche, invece, Vera Tschurtschenthaler che chiude trentunesima a 3.83, mentre chiudono oltre la quarantesima posizione Roberta Midali a 4.43 e Anita Gulli a 4.86.

Non hanno concluso la loro prova la nostra Lara Della Mea, la canadese Laurence St-Germain, la svedese Estelle Alphand, la statunitense Paula Moltzan e le austriache Katharina Gallhuber e Franziska Gritsch. Dalle ore 13.45 scatterà una seconda manche davvero interessante con numerosi spunti di interesse e, soprattutto, notevoli implicazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo generale e la classifica di specialità.

Foto: Lapresse