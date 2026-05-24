LIVE Juventus-Roma, Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA: in palio l’ultimo trofeo stagionale

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Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-Roma di calcio femminile, partita che vale l’ultimo trofeo in palio in stagione.

Sarà una serata molto calda quella che aspetta le due panchine in vista della finale. Al “Menti” di Vicenza, infatti, arrivano due squadre che hanno già vinto parecchio quest’anno. Le bianconere hanno trionfato nella Serie A Women’s Cup e in Supercoppa mentre le giallorosse hanno portato a casa lo scudetto.



Per le torinesi si tratterebbe, in caso di vittoria, della seconda Coppa Italia di fila dopo il sonoro 4-0 a Como (proprio contro la Roma) dello scorso anno mentre per le romane si tratterebbe di tornare alla vittoria in un titolo che manca dal 2024. Quello tra le due panchine sarà la quarta finale consecutiva tra bianconere e giallorosse considerando tutte le competizioni, dopo gli incroci già andati in scena tra Coppa Italia, Women’s Cup e Supercoppa, dato che dimostra l’alto livello tecnico e tattico delle due squadre.

Le ragazze allenate da Luca Rossettini cercheranno in ogni modo di completare il double mentre me bianconere di mettere in cassaforte il 3º titolo stagionale dopo un’annata passata tra alti e bassi.

OA Sport vi offre la Diretta Live con aggiornamenti in tempo reale e cronaca minuto per minuto dell’evento. Il calcio d’inizio a Vincenza è fissato alle 18:00. Non ci resta che augurarvi buona partita!