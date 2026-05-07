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Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti e vademecum da conservare
Il Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese, anche se la partenza e le prime tre frazioni si svilupperanno in Bulgaria. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite (soprattutto nel finale), una lunga cronometro e frazioni a disposizione dei velocisti.
Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo primo sigillo sulle strade del Bel Paese, in modo da completare la sempre prestigiosa Tripla Corona. L’Italia si stringerà attorno a Giulio Pellizzari, che ha vinto il Tour of the Alps e che ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio finale a Roma, ma attenzione anche a Filippo Ganna (soprattutto per la sfida contro il tempo) e alle volate di Jonathan Milan.
OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2026 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: l’analisi dettagliata di tutte le tappe, il percorso analizzato nelle sue sfaccettature, i favoriti per la classifica generale e i corridori di punta in gara, le analisi sulle stelle, come seguire l’evento in tv e streaming, i commenti degli esperti e tanto altro ancora.
GUIDA GIRO D’ITALIA 2026
LE ANALISI DEGLI ESPERTI
GIRO D’ITALIA 2026: PERCORSO, CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ
Il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà
Gli orari di partenza e di arrivo di tutte le tappe
Tutte le salite del Giro d’Italia
Dove vedere il Giro d’Italia in tv: il palinsesto Rai ed Eurosport
Dove passa il Giro d’Italia: Regioni, Province, comuni
Montagna, fuga, volata: la divisione delle tappe per tipologia
Il KM Red Bull con gli abbuoni, come funziona e dove si trovano
Il meteo del Giro d’Italia: tra pioggia e caldo rovente
Il regolamento del Giro d’Italia
Tutte le partenze all’estero del Giro d’Italia
LA STARTLIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA
La startlist e l’elenco completo dei partecipanti
Tutte le squadre partecipanti e i capitani
IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE
Il percorso ai raggi X e i possibili momenti chiave
Tutte le salite del Giro d’Italia
Le altimetrie di tutte le tappe
COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTI E PROGRAMMA
I palinsesti completi di Rai ed Eurosport, la diretta delle tappe e i programmi di approfondimento
Chi saranno i commentatori della Rai e di Eurosport? Le squadre al completo
FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI
Giulio Pellizzari, obiettivo podio al primo vero esame tra i grandi
Filippo Ganna a caccia della cronometro. E le fughe…
Jonathan Milan, il faro nelle volate
Giulio Ciccone, battitore libero per le tappe o tentazioni di classifica?
Damiano Caruso ai saluti finali: quale sarà il suo ruolo?
FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, OUTSIDER
I grandi favoriti: tutti contro Vingegaard?
Jonas Vingegaard il favorito numero 1: può conquistare la Tripla Corona
Felix Gall, il regolarista che può puntare al podio
UAE Emirates senza Almeida: chi sarà il capitano?
Gli outsider e le possibili sorprese
Gli scalatori e gli uomini da montagna
MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI
Il montepremi e quanti soldi guadagnano i ciclisti
Il montepremi del Giro d’Italia confrontato con quello del Tour de France
Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutti gli stipendi degli uomini più importanti
TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI
Seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo
Quarta tappa: Catanzaro-Cosenza
Quinta tappa: Praia a Mare-Potenza
Settima tappa: Formia-Blockhaus
Nona tappa: Cervia-Corno alle Scale
Undicesima tappa: Porcari-Chiavari
Dodicesima tappa: Imperia-Novi Ligure
Tredicesima tappa: Alessandria-Verbania
Quattordicesima tappa: Aosta-Pila
Quindicesima tappa: Voghera-Milano
Sedicesima tappa: Bellinzona-Carì
Diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo
Diciottesima tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo
Diciannovesima tappa: Feltre-Alleghe
Ventesima tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo