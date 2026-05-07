Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti e vademecum da conservare

Il Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese, anche se la partenza e le prime tre frazioni si svilupperanno in Bulgaria. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite (soprattutto nel finale), una lunga cronometro e frazioni a disposizione dei velocisti.

Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo primo sigillo sulle strade del Bel Paese, in modo da completare la sempre prestigiosa Tripla Corona. L’Italia si stringerà attorno a Giulio Pellizzari, che ha vinto il Tour of the Alps e che ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio finale a Roma, ma attenzione anche a Filippo Ganna (soprattutto per la sfida contro il tempo) e alle volate di Jonathan Milan.

OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2026 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: l’analisi dettagliata di tutte le tappe, il percorso analizzato nelle sue sfaccettature, i favoriti per la classifica generale e i corridori di punta in gara, le analisi sulle stelle, come seguire l’evento in tv e streaming, i commenti degli esperti e tanto altro ancora.

GUIDA GIRO D’ITALIA 2026

LE ANALISI DEGLI ESPERTI

La Fagianata di Magrini

GIRO D’ITALIA 2026: PERCORSO, CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Gli orari di partenza e di arrivo di tutte le tappe

Tutte le salite del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d’Italia in tv: il palinsesto Rai ed Eurosport

Dove passa il Giro d’Italia: Regioni, Province, comuni

Montagna, fuga, volata: la divisione delle tappe per tipologia

Il KM Red Bull con gli abbuoni, come funziona e dove si trovano

Il meteo del Giro d’Italia: tra pioggia e caldo rovente

Il regolamento del Giro d’Italia

Tutte le partenze all’estero del Giro d’Italia

LA STARTLIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Tutte le squadre partecipanti e i capitani

IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Il percorso ai raggi X e i possibili momenti chiave

Tutte le salite del Giro d’Italia

Le altimetrie di tutte le tappe

Il Passo Giau sarà Cima Coppi

COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTI E PROGRAMMA

I palinsesti completi di Rai ed Eurosport, la diretta delle tappe e i programmi di approfondimento

Chi saranno i commentatori della Rai e di Eurosport? Le squadre al completo

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Giulio Pellizzari, obiettivo podio al primo vero esame tra i grandi

Filippo Ganna a caccia della cronometro. E le fughe…

Jonathan Milan, il faro nelle volate

Giulio Ciccone, battitore libero per le tappe o tentazioni di classifica?

Damiano Caruso ai saluti finali: quale sarà il suo ruolo?

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, OUTSIDER

I grandi favoriti: tutti contro Vingegaard?

Jonas Vingegaard il favorito numero 1: può conquistare la Tripla Corona

Felix Gall, il regolarista che può puntare al podio

UAE Emirates senza Almeida: chi sarà il capitano?

Gli outsider e le possibili sorprese

Gli scalatori e gli uomini da montagna

I cacciatori di tappe

I grandi velocisti

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Il montepremi e quanti soldi guadagnano i ciclisti

Il montepremi del Giro d’Italia confrontato con quello del Tour de France

Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutti gli stipendi degli uomini più importanti

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

Prima tappa: Nessebar-Burgas

Seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo

Terza tappa: Plovdiv-Sòfia

Quarta tappa: Catanzaro-Cosenza

Quinta tappa: Praia a Mare-Potenza

Sesta tappa: Paestum-Napoli

Settima tappa: Formia-Blockhaus

Ottava tappa: Chieti-Fermo

Nona tappa: Cervia-Corno alle Scale

Decima tappa: Viareggio-Massa

Undicesima tappa: Porcari-Chiavari

Dodicesima tappa: Imperia-Novi Ligure

Tredicesima tappa: Alessandria-Verbania

Quattordicesima tappa: Aosta-Pila

Quindicesima tappa: Voghera-Milano

Sedicesima tappa: Bellinzona-Carì

Diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo

Diciottesima tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo

Diciannovesima tappa: Feltre-Alleghe

Ventesima tappa: Gemona del Friuli-Piancavallo

Ventunesima tappa: Roma-Roma