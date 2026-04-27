Giro d’Italia 2026, terza tappa Plovdiv-Sofia: sarà volata nell’ultima frazione in Bulgaria

La terza tappa del Giro d’Italia 2026 sarà l’ultima in terra bulgara. I corridori infatti dopo i primi due appuntamenti si ritroveranno a battagliare in un percorso di 175 km con partenza da Plodiv ed arrivo nella capitale Sofia che suggerisce un arrivo in volata.

La tappa si può dividere in due sezioni. La prima sarà contrassegnata da alcune salite, e si concluderà nei pressi della stazione sciistica di Borovest (sul gruppo montuoso della Rila). La seconda sarà invece prevalentemente in discesa fino all’arrivo a Sofia.

Le strade saranno perlopiù larghe, anche nelle località di montagna, mentre nei pressi della capitale i corridori entreranno in un settore a scorrimento veloce. Gli ultimi 8 km sono rettilinei e sempre in leggera discesa fino all’ultimo chilometro dove, invece, la strada sarà completamente piatta e particolarmente ideale per un possibile sprint.

Nella quarta frazione della Corsa Rosa i protagonisti entreranno finalmente nel Bel Paese, precisamente in Calabria, con un percorso di 138 km con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza.