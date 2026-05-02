Giro d’Italia 2026, diciassettesima tappa Cassano d’Adda-Andalo: spazio per una fuga da lontano

Mercoledì 27 Maggio, il Giro d’Italia 2026 vivrà la sua diciassettesima tappa. Si parte da Cassano D’Adda e si arriva ad Andalo e sarà una frazione di 202 chilometri che non dovrebbe creare troppi scossoni in ottica generale, con gli uomini di classifica che potrebbero vivere una tappa di riposo per poi spendere le energie rimaste nelle ultime decisive tappe.

Dunque una giornata perfetta per una fuga da lontano. Il percorso favorisce assolutamente questo andamento, con i possibili attaccanti che avranno comunque tempo di organizzare l’attacco. Infatti i primi 60 chilometri sono pianeggianti ed il primo vero punto importante è il GPM di terza categoria al Passo dei Tre Termini.

Una ventina di chilometri dopo altro GPM di terza categoria a Cocca di Lodrino. Questi due strappi sono sicuramente il trampolino per far andare via la fuga. Il percorso sarà quasi sempre in leggera salita, con qualche successiva salitella, ma tutto molto pedalabile. Al km 186 ci sarà anche il chilometro Red Bull posto proprio in vicinanza dell’ultimo GPM di giornata, sempre di terza categoria, quello di Andalo-Lever.

Gli ultimi dieci chilometri sono sicuramente interessanti, perchè prima c’è una discesa e poi si risale verso il traguardo di Andalo. Sarà un arrivo non proprio pianeggiante e dunque ci vorranno ancora gambe, freschezza ed energia anche mentale per provare a giocarsi la vittoria probabilmente in volata in un gruppo ristretto.