Giro d’Italia 2026, nona tappa Cervia-Corno alle Scale: l’arrivo in salita chiama gli uomini di classifica

Manca ormai sempre meno alla partenza del Giro d’Italia 2026. Dopo l’avvio con le prime quattro tappe in Bulgaria, ci si sposterà sul territorio italiano per iniziare il grande viaggio nella penisola che porterà i corridori a Roma nell’ultima tappa (31 maggio). Le prime insidie e difficoltà saranno già presenti però nelle prime settimane della Corsa Rosa.

Una di queste sarà sicuramente la tappa nove che andrà in scena domenica 17 maggio. Si partirà da Cervia e si arriverà a Corno alle Scale dopo 184 chilometri ed un dislivello totale di 2400 metri. Sarà una tappa particolarmente insidiosa che chiuderà la prima vera settimana piena del Giro. Il percorso, relativamente semplice nella prima parte, e la lunga ascesa fino al traguardo, contribuiranno a rendere la frazione spettacolare, con la possibilità di vedere i primi attacchi degli uomini che lottano per la generale.

I primi 100 chilometri sono tutti in piano ed in questa parentesi potrebbe svilupparsi la fuga di giornata. Poi si affronta la piccola salita del Monte della Capanna prima di arrivare allo Sprint Intermedio di Marazabotto. Da qui la strada inizia pian piano a salire fino alla prima vera scalata della giornata, quella del Querciola, GPM di terza categoria (11.3 chilometri al 4,3% di pendenza media). Senza sosta si continuerà direttamente verso l’ascesa finale che porterà al traguardo del Corno alle Scale con quasi 11 chilometri ad una pendenza media del 6.1%. Salita pedalabile ma da non sottovalutare con punte che toccheranno anche il 15% di pendenza.