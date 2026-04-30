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Giro d’Italia 2026, decima tappa Viareggio-Massa: cronometro molto lunga, in arrivo distacchi pesanti
Il Giro d’Italia, dopo aver archiviato l’arrivo in salita di Corno alle Scale, riparte dalla cronometro individuale. Siamo davanti ad uno dei momenti più attesi all’interno di una grande corsa a tappe, la prova contro il tempo. Si corre martedì 19 maggio la Viareggio-Massa di 42 km, frazione molto lunga che porterà distacchi pesanti.
Gli specialisti hanno la ghiotta occasione, sfruttando un tracciato lungo e privo di difficoltà altimetriche, di guadagnare terreno prezioso nei confronti dei diretti rivali o per recuperare eventuali ritardi accumulati nei primi arrivi in salita. Non siamo alla tappa decisiva ma certamente ad uno dei momenti chiave nell’arco delle tre settimane.
La tappa è pianeggiante e quasi interamente rettilinea. Si parte da Viareggio Sud per operare la prima inversione a U a Marina di Torre del Lago e percorrere la strada a ritroso fino a Viareggio dove i ciclisti si immettono nel lungomare in direzione nord.
Si percorre poi la costiera della Versilia fino a Marina di Massa, luogo in cui, in una perfetta alternanza tra tratti di lungomare e strade interne, i corridori si proiettano verso il traguardo finale. I tre rilevamenti intermedi sono situati a Viale Regina Margherita (chilometro 16,7), Forte dei Marmi (chilometro 28,9) e Rinchiostra (km 38,4).